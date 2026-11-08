Golden State Warriors vencen a Orlando Magic con victoria en prórroga

Los Golden State Warriors extendieron su racha ganadora a siete partidos tras vencer a Orlando Magic en la prórroga. Stephen Curry lideró el ataque con 41 puntos decisivos.

Los Golden State Warriors lograron una victoria crucial ante Orlando Magic, extendiendo su racha ganadora a siete encuentros consecutivos. Este triunfo destaca por el desempeño excepcional de Stephen Curry, quien anotó 41 puntos, capturó seis rebotes y repartió seis asistencias. Curry impulsó al equipo con una eficiencia notable, marcando 13 de 19 lanzamientos de campo y demostrando una frialdad clínica desde la línea de tiro libre.

La actuación de Curry resultó determinante en un partido que se decidió en la prórroga. El base de los Warriors promedia 31.3 puntos esta temporada 2026/27 con 4.6 asistencias. Su precisión desde la banda de los tres puntos fue clave, ya que falló solo uno de sus 67 intentos de tiros libres, alcanzando un porcentaje de 98.5 por ciento. Su dominio ofensivo permitió a Golden State resistir la fuerte reacción de los Magic y mantener el control en los minutos finales.

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El rol decisivo de Yaxel Lendeborg en la prórroga

El novato de los Golden State Warriors, Yaxel Lendeborg, se convirtió en el héroe ofensivo durante la extensión del partido. Lendeborg aportó 23 puntos y ocho rebotes, destacándose con un triple clave que estabilizó el ritmo del equipo en momentos críticos. Su impacto se extendió más allá de la cancha, habiendo compartido un video el día anterior regalando una casa a su madre en California, lo que añade un trasfondo personal a su notable rendimiento deportivo.

Lendeborg cerró la contienda con un mate espectacular que dejó el marcador 124-119 a favor de los Warriors con solo 11 segundos restantes en la prórroga. Este jugada asegurada la victoria y evitó que Orlando Magic, que ha perdido cuatro duelos seguidos en la cancha de los Warriors, pudiera empatar el duelo nuevamente. La contribución del novato demostró la profundidad y la frescura del plantel californiano.

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Stephen Curry iguala récords históricos de anotación

El histórico desempeño de Stephen Curry en este encuentro lo coloca en una posición estadística sin precedentes en la era moderna de la NBA. Su rendimiento de 41 puntos lo acerca a marcas legendaras, aventajando por uno a LeBron James y por cuatro a Michael Jordan en ciertos conteos de eficiencia. La precisión de Curry, combinada con su capacidad para crear juego, ha sido el motor principal detrás de la racha ganadora actual de su equipo.

Los Golden State Warriors comenzaron la temporada con un récord desalentador de 0-3, pero han demostrado una resiliencia impresionante al alcanzar su racha ganadora más larga desde que sumó siete triunfos consecutivos entre el 3 y el 15 de marzo de 2025. La consistencia de Curry, con altos porcentajes de tiro y liderazgo en momentos de presión, ha transformado la dinámica del equipo, convirtiéndolo en un contendiente serio en la conferencia.

Orlando Magic resisten con fuerte actuación de Franz Wagner

Orlando Magic luchó valientemente contra la racha ganadora de sus rivales, mostrando una resistencia notable a lo largo de los cuatro cuartos. Franz Wagner lideró el ataque de los Magic con 30 puntos y 11 asistencias, demostrando su capacidad para generar oportunidades de anotación para sus compañeros. Wagner trabajó en sincronía con Tristan da Silva y Wendell Carter Jr., quienes anotaron 19 puntos cada uno, manteniendo a los Magic en la competencia durante la mayor parte del partido.

Los Magic tuvieron una ventaja sustancial en anotaciones de segunda oportunidad, lo que les permitió mantenerse cerca del marcador en los cuartos iniciales. Sin embargo, su incapacidad para convertir tiros libres en momentos cruciales, especialmente cuando Wendell Carter Jr. falló dos lanzamientos con 1:15 minutos restantes antes de la prórroga, resultó en una oportunidad perdida para igualar el duelo. Esta debilidad en la línea de tiros libres contrastó con la frialdad de Curry y permitió a Golden State tomar la delantera definitiva.

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Dinámica del partido y diferencias tácticas entre los equipos

Golden State Warriors tomó la delantera desde el inicio con una racha de 18-7 durante el primer cuarto, estableciendo un impulso que mantuvieron durante todo el partido. Esta superioridad temprana les dio un colchón suficiente para absorber los embates de Orlando Magic, quienes reaccionaron en el tercer cuarto con una impresionante racha de 22-6. A pesar de este esfuerzo de reacción, los Warriors mantuvieron la calma en la recta final, demostrando madurez táctica y experiencia en juegos de alta intensidad.

La diferencia principal en el encuentro fue la producción desde el banco de los Warriors, quienes dominaron las anotaciones de los suplentes frente a la ofensa limitada de los Magic cuando sus estrellas descansaban. El partido se mantuvo competitivo de principio a fin, con ambos equipos intercambiando canastas en los últimos instantes. La capacidad de Golden State para responder ante cada intento de recuperación de Orlando, culminando con el clímax de Lendeborg, selló su séptima victoria consecutiva y reafirmó su solidez como equipo.