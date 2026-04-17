Golazo de Nicolás Paz y derrota del Como ante Sassuolo en la Serie A

El volante argentino Nicolás Paz marcó un golazo de cabeza desde fuera del área en el partido de Serie A entre Como y Sassuolo, aunque su equipo terminó perdiendo por 2-1. Paz atraviesa un gran momento de forma y aspira a jugar el Mundial con Argentina.

Nicolás Paz volvió a demostrar su excepcional talento en un partido complicado para su equipo, el Como , que se encontró en desventaja temprana frente al Sassuolo en el inicio de la fecha 33 de la Serie A . El volante ofensivo argentino, cuyo futuro aún es incierto y con la posibilidad de que el Real Madrid pueda recomprarlo, marcó un gol de cabeza espectacular desde fuera del área, revitalizando las esperanzas de su equipo al final de la primera mitad.

El encuentro, disputado en el campo del Sassuolo en Reggio Emilia, vio cómo los locales se adelantaban rápidamente con goles de Cristian Volpato a los 42 minutos y M’Bala Nzola dos minutos después, estableciendo un 2-0 adverso para el Como. En un momento crítico, justo antes del descanso, a los 47 minutos del tiempo añadido, Paz recibió un centro de Ivan Smolcic desde la derecha. Con una técnica y visión sorprendentes, conectó un cabezazo que describió una parábola alta y precisa, superando al arquero Stefano Turati y colándose junto al poste izquierdo para poner el 2-1. Este gol no solo significó el descuento, sino que también reafirmó el excelente momento del exjugador del Real Madrid Castilla. En sus últimos cinco partidos, Paz ha anotado tres goles, incluyendo uno con la selección argentina y dos con su club, sumando un total de 13 goles y siete asistencias en 36 encuentros en la presente temporada. Estas cifras lo posicionan como el segundo máximo goleador del Como y el segundo máximo anotador de la liga italiana, solo por detrás de Lautaro Martínez, quien suma 16 tantos. El propio Paz había declarado recientemente a Sport Mediaset que el equipo estaba haciendo una gran temporada, fruto del "increíble trabajo realizado", y destacó la influencia fundamental de su entrenador, Cesc Fàbregas, en su evolución. Según Paz, Fàbregas le brinda la confianza necesaria y le permite "jugar como quiero jugar", siendo una figura clave en su adaptación y rendimiento. A pesar del impacto de su gol, Paz continuó siendo protagonista en la segunda mitad, mostrando movilidad y creando una oportunidad clara con una jugada individual que culminó con un sombrero sobre su marcador y un remate por arriba, el cual fue salvado sobre la línea por el arquero. La entrada de Máximo Perrone en el complemento aportó dinamismo al mediocampo del Como, aunque el equipo no logró encontrar la profundidad necesaria para revertir el resultado, culminando el partido con una derrota por 2-1. El Como, que aspira a clasificar a la UEFA Champions League, se mantiene en la quinta posición, en zona de Europa League, a dos puntos de la Juventus. El Sassuolo, por su parte, se ubica noveno. En las filas del equipo rival, se destacó la presencia del experimentado Nemanja Matic, quien a sus 37 años continúa demostrando su vigencia. Respecto a su futuro, Paz se mostró enfocado en su presente en el Como, evitando especulaciones y declarando que "quiero dar todo aquí". Desmintió rumores sobre contactos concretos con el Inter de Milán y reiteró su sueño de representar a Argentina en la Copa del Mundo, para la cual trabaja a diario. El jugador, nacido en Santa Cruz de Tenerife, continúa exhibiendo las cualidades necesarias para ganarse un puesto en la lista definitiva de Lionel Scaloni, manifestando haber "madurado en todos los aspectos" desde su llegada al Como. La temporada ha sido un aprendizaje importante, pasando de jugar en el Real Madrid Castilla a ser un jugador más preparado para competir en la Serie A. El Como se prepara ahora para un desafío importante entre semana: enfrentará al Inter en San Siro por las semifinales de la Copa Italia, donde el protagonismo de Paz será crucial en este tramo decisivo de la temporada





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