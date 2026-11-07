Gol de Merentiel anulado por fuera de juego en Boca Juniors

Boca Juniors pierde oportunidad de dar la vuelta olímpica al anular el gol de Merentiel por fuera de juego milimétrico en el Torneo Clausura.

El delantero uruguayo Lautaro Merentiel vio invalidado su gol frente a Boca Juniors en la Bombonera tras ser acusado de estar en una posición de fuera de juego milimétrica. Esta decisión arbitral fue determinante para la narrativa del encuentro, especialmente considerando que el equipo local tenía la posibilidad de asegurar el primer puesto en la tabla anual y celebrar una vuelta olímpica anticipada si hubiera ganado el partido.

Detalle del gol anulado

El momento crítico ocurrió cuando Merentiel ejecutó un lanzamiento raso hacia el espacio interior del área, superando al portero del equipo visitante y abriendo el marcador 1-0 para los Xeneizes. Sin embargo, el árbitro detuvo la celebración inmediatamente, señalando una infracción táctica. Se determinó que el jugador había partido con centímetros de ventaja sobre la última línea defensiva en el momento del pase, lo que anuló la jugada según las reglas estrictas del juego.

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Revisión por VAR y tecnología

La controversia alrededor de la anotación llevó a una revisión exhaustiva mediante el sistema de videoarbitraje durante varios minutos. Las transmisiones televisivas detallaron el proceso al mostrar el trazado digital de las líneas en la pantalla, confirmando visualmente la posición adelantada del delantero. Esta intervención técnica fue necesaria para resolver la disputa y comunicar con certeza la invalidez del gol, evitando ambigüedades en la decisión final.

Ocasiones de riesgo locales

Antes de la jugada que definió el marcador virtualmente, el equipo de Boca Juniors dominó las primeras fases del choque con oportunidades claras de convertir. Lautaro Merentiel, alias El Halcón, tuvo una de las chances más evidentes del encuentro, pero la defensa rival y la intervención del portero Alvaro Montero impidieron el tanto. Estos intentos previos demostraron la presión ofensiva constante que los locales ejercieron desde el inicio del enfrentamiento.

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Estadísticas de aciertos fallidos

Además de la decisión sobre el gol de Merentiel, los delanteros del equipo local tuvieron otros intentos infructuosos que se salieron del arco. Un disparo de Lautaro Merentiel terminó desviado, fallando el cierre definitivo de la acción. Asimismo, Héctor David Martinez impactó un cabezazo contra el travesaño y otro remate de cabeza pasó cerca del poste, evidenciando la dificultad para concretar ante la resistencia del rival.

Contexto del torneo actual

El desarrollo del partido se enmarca en la definición crucial de la Tabla Anual del Torneo Clausura. Equipos como Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central están luchando intensamente por el título y los beneficios que conlleva el primer lugar. La victoria o el empate en este duelo era vital para consolidar la posición de líder, lo que explica la intensidad y la presión emocional en cada jugada de peligro dentro del estadio.