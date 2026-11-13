Gol de Julián Álvarez y asistencia de Prestianni en derrota 2-1 ante Uruguay

Julián Álvarez marcó el tanto del descuento para Argentina ante Uruguay en la Bombonera. La Albiceleste cayó por 2-1 con gol de la Araña al segundo tiempo.

La Selección Argentina vivió una jornada complicada ante el combinado de Uruguay al caer por 2-1 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El delantero Julián Álvarez logró marcar el gol del descuento para la Albiceleste, aunque no alcanzó para revertir el marcador a favor de los orientalistas. Este encuentro amistoso marcó el inicio oficial de la era post Lionel Messi para el equipo nacional.

Acción decisiva de Álvarez y Prestianni

Julián Álvarez, quien milita en el Atlético de Madrid, volvió a convertir para la Selección Argentina en esta oportunidad. El delantero cordobés empujó el balón con su pie diestro tras recibir el centro de Gianluca Prestianni, logrando vencer la valla de Cristopher Fiermarin. La jugada se desarrolló a los 28 minutos de la segunda mitad, cuando la Albiceleste ya perdía por 2-0.

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Gianluca Prestianni, atacante que brilla actualmente en el Benfica de Portugal, registró una nueva asistencia para su equipo nacional. El jugador recibió en el borde izquierdo del área, encaró a la defensa rival y envió un centro preciso. Allí, Julián Álvarez, conocido como La Araña, se hizo presente para conectar el tanto que acercó a su selección al empate.

Contexto del delantero cordobés

Julián Álvarez, una de las revelaciones del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, se encuentra en un momento clave de su trayectoria. El delantero busca reencontrarse con su mejor versión en el Atlético de Madrid, periodo marcado por la tensión con el Barcelona en el mercado de pases. Su gol ante Uruguay suma a su registro con la camiseta albiceleste.

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Con este tanto, Álvarez lleva 17 goles en el conjunto nacional. El delantero siguió sumando experiencia y eficiencia en las filas de la Selección Argentina. Su capacidad goleadora sigue siendo un pilar fundamental para el equipo en los encuentros internacionales.

Reacción y próximo paso del equipo

La Albiceleste tuvo que sufrir frente al conjunto uruguayo, dirigido por Diego Forlán, en las primeras partes del partido. El equipo de La Bombonera mostró dificultades para desequilibrar en el primer tiempo, lo que le permitió a Uruguay llevarse un ventaja de dos goles. La respuesta argentina llegó apenas con la mitad del partido transcurrida.

A pesar de la derrota, el gol de Álvarez y la asistencia de Prestianni dejaron aspectos positivos para la directiva técnica. Los jugadores mostraron capacidad de reacción ante un marcador adverso. El amistoso sirvió para medir el nivel actual del equipo en el escenario del fútbol argentino internacional.