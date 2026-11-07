Gol anulado a Miguel Merentiel por fuera de juego en Boca vs Defensa y Justicia

Boca Juniors vio desvanecer su gol de Miguel Merentiel por varita. El gol fue anulado por fuera de juego en el partido contra Defensa y Justicia.

El Boca Juniors vio como se desvanecía su oportunidad de marcar primero en el partido decisivo ante Defensa y Justicia. El gol de Miguel Merentiel fue anulado tras la revisión del VAR. El árbitro Sebastián Zunino confirmó el fuera de juego.

Revisión tecnológica cancela gol

El ataque de Boca Juniors generó una jugada clara hacia el arco rival. Miguel Merentiel logró desbordar al defensa y quedó en posición privilegiada frente al arquero Matías Borgogno. El jugador Xeneize eludió al portero con habilidad y definió con facilidad para superar la valla.

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La pelota llegó al fondo de la red, pero el festejo de los jugadores se detuvo en seco. El árbitro Sebastián Zunino decidió consultar con la tecnología antes de validar el tanto. El uso del VAR fue necesario para determinar la posición exacta de los atacantes.

La revisión confirmó que Miguel Merentiel se encontraba en posición adelantada. La tecnología invalidó el gol por violación de las reglas de juego. Boca Juniors se quedó sin sumar el primer gol del encuentro en este partido clave.

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Interacción inusual con el alcanzapelotas

El momento de espera para la decisión arbitral dejó una imagen curiosa. Miguel Merentiel, mientras aguardaba el veredicto final, se acercó a un alcanzapelotas. El futbolista hizo la pregunta directa sobre su posición en la jugada.

La situación mostró la incertidumbre que generaba la posible anotación. Leónel Flores y otros compañeros esperaban el anuncio. Miguel Merentiel se mostró curioso ante la duda táctica que surgía de la jugada.

Equipo titular del partido

Boca Juniors alineó a un equipo con grandes figuras. Álvaro Montero estuvo en el arco. La defensa contó con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

El mediocampo estuvo liderado por Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar. En la delantera, Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel buscaban la victoria. Defensa y Justicia defendió con Matías Borgogno entre los palos.

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Resultado final sin goles

El primer tiempo terminó sin novedades en el marcador. Boca Juniors y Defensa y Justicia igualaron sin goles. Este resultado afecta las aspiraciones en la Tabla Anual.

El equipo de Boca Juniors no pudo aprovechar la ventaja numérica o espacial que generó la jugada. La anulación del gol cambió el dinamismo del partido. La decisión del VAR fue definitiva para el cierre de la etapa inicial.