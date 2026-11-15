Godoy Cruz vence a Tristán Suárez y asciende a la Primera División

Godoy Cruz derrotó a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, logrando el ascenso inmediato a la Liga Profesional tras un contundente triunfo.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino al derrotar a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional. El encuentro, disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, culminó con una victoria contundente que valida la eficacia ofensiva del conjunto mendocino frente a la resistencia del equipo de Ezeiza.

Godoy Cruz domina la final con goles decisivos

La iniciativa inicial la tuvo el equipo de José María Martínez, pero fue el Tomba quien definió el partido con precisión quirúrgica. Esteban Burgos abrió el marcador desde el punto de penal, un momento controversial que el VAR, supervisado por Hernán Mastrángelo, confirmó tras revisar la falta cometida por Nicolás Rodríguez. Poco después, Axel Rodríguez amplió la ventaja de cabeza, dejando a Tristán Suárez en desventaja en el marcador.

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Marcos Enrique, el volante central del Lechero, intentó responder con un potente disparo desde fuera del área que recortó la diferencia, devolviendo la esperanza al equipo de Ezeiza. Sin embargo, la efectividad de Godoy Cruz fue determinante cuando Pino ganó un balón aéreo y Axel Rodríguez anticipó al arquero Bigo para sentenciar el partido con un tercer gol.

Tristán Suárez lucha sin éxito contra la defensa local

Tristán Suárez, fundado en 1929, enfrentó un desafío histórico al jugar por primera vez el ascenso a la máxima categoría en sus 97 años de historia. Despite el esfuerzo de jugadores como Becker, que probó suerte desde el área, y Renzo Conechny, quien vio su remate desviado por el primer palo, el equipo no logró romper la solidez defensiva del Tomba.

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La dinámica del partido favoreció al equipo que ya había ganado su zona en la fase regular. Aunque Tristán Suárez tuvo posesión en momentos iniciales, careció de claridad para generar peligro real ante un arquero Strumia que se mantuvo firme. Los intentos de conechny y Becker no fueron suficientes para alterar el resultado final favorable al conjunto cordobés.

El impacto del ascenso en ambos clubes

Para Godoy Cruz, este triunfo representa la reconstrucción de su proyecto en apenas una vuelta al Sol tras el descenso. El club, que ya había demostrado su competitividad en certámenes internacionales, asegura su lugar en la Liga Profesional y valida la gestión deportiva realizada durante el campeonato nacional.

Por su parte, Tristán Suárez completó una gran campaña que lo llevó a la gran final, pero debió conformarse con el segundo lugar. La final, arbitrada por Nicolás Ramírez con asistencia de VAR, cerró un torneo competitivo donde se enfrentaron dos realidades muy distintas: un club con trayectoria en Primera contra un equipo que buscaba su primer gran título.