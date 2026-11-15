Godoy Cruz Tomba Ascenso 2026 Final Tristán Suárez Primera Nacional

Godoy Cruz Tomba logró el ascenso inmediato a la Liga Profesional tras vencer a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional 2026 el 15 de noviembre.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ha cumplido un ciclo deportivo de ascenso inmediato en el fútbol argentino, regresando a la máxima categoría tras una temporada caracterizada por cambios drásticos y una remontada histórica. La institución de Mendoza logró coronarse campeona de la Primera Nacional 2026, asegurando su retorno a la Liga Profesional en una fecha simbólica que cierra la herida del descenso.

El ascenso inmediato del Tomba a Primera

La fecha clave para este éxito fue el 15 de noviembre de 2026, exactamente un año después de que el equipo descendiera de la Liga Profesional. El 15 de noviembre de 2025 marcó el fin de una temporada desastrosa para el Tomba, quien solo sumó cuatro victorias en todo el torneo local. Sin embargo, un año después, ese mismo día se convirtió en la celebración de su recuperación, al imponerse por 3-1 contra Tristán Suárez en la final del campeonato de la segunda división.

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Este logro deportivo representa una revancha completa para la hinchada de Godoy Cruz, que había sufrido el dolor del descenso tras un empate 1-1 contra Deportivo Riestra el 15 de noviembre de 2025. En aquel momento, el equipo no pudo evitar la caída a la división de plata, pero la estructura del club permitió organizar una respuesta contundente para la temporada siguiente.

La trayectoria de la campaña de Primera Nacional

El proceso de recuperación comenzó con un recambio técnico significativo. Mariano Toedtli dejó su cargo como entrenador para que Pablo De Muner asumiera la dirección del equipo. Aunque el inicio de la campaña fue complicado, el Tomba encontró su mejor versión en la etapa final del torneo, logrando una racha impresionante de 14 victorias en sus últimas 20 presentaciones.

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Esta serie de triunfos permitió al conjunto mendocino arrebatarle el liderato de la zona A a Ferro en la última fecha. La definición del campeonato se resolvió en un partido agónico contra Almirante Brown, donde Diego Viera marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento con un cabezazo. El triunfo por 2-1 garantizó el primer puesto y la clasificación a la final, ya que Godoy Cruz y Oeste terminaron con 66 puntos, pero el equipo del Tomba contó con mejor diferencia de gol.

La final y el duelo con Tristán Suárez

La final de la Primera Nacional 2026 tuvo lugar en Córdoba, donde Godoy Cruz enfrentó a Tristán Suárez. El partido estuvo marcado por la autoridad del equipo ascendido, quien hizo pesar su jerarquía frente a un rival que llegaba con la confianza de una campaña histórica en defensa. Tristán Suárez solo había recibido 16 goles en 36 fechas durante la etapa regular, lo que indicaba una solidez estructural impresionante.

A pesar de la resistencia defensiva del Lechero, el Tomba se impuso con claridad. Axel Rodríguez fue una figura clave al marcar el segundo gol del partido, sellando el triunfo 3-1 y consolidando el ascenso a la Liga Profesional. Este resultado no solo otorgó el título de campeón a Godoy Cruz, sino que también validó la apuesta por la renovación táctica y técnica del plantel.

Consecuencias y el futuro del club

El ascenso de Godoy Cruz tiene implicaciones directas para la estructura del fútbol argentino en la próxima temporada. El retorno a la máxima categoría permitirá al club competir nuevamente en torneos de primer nivel y recuperar la estabilidad competitiva que había perdido el año anterior. La gestión deportiva, liderada ahora por Pablo De Muner, ha demostrado ser efectiva al lograr la promoción en el menor tiempo posible.

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La hinchada de Godoy Cruz podrá disfrutar de su equipo en la Liga Profesional nuevamente a partir del próximo certamen oficial. La narrativa de volver a la elite en un solo año tras el descenso es un caso de estudio en la resiliencia deportiva. El 15 de noviembre quedará grabado en la historia del club tanto como la fecha del descenso como la del retorno triunfal, cerrando un capítulo de dos años con un desenlace positivo para todos los involucrados en la institución.