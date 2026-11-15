Godoy Cruz ascende a Primera: De Muner logra el título de la Nacional 2026

Godoy Cruz ganó el campeonato de la Primera Nacional 2026 bajo la dirección de Ariel De Muner, asegurando el ascenso directo y el primer título de este entrenador en su carrera.

Godoy Cruz ha confirmado su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino al coronarse campeón de la Primera Nacional 2026. El club de Mendoza, conocido cariñosamente como Tomba, lideró la Zona A de manera histórica durante toda la competencia. Este logro representa el ascenso directo para la institución tras una temporada dominadora que culminó con una ceremonia de premiación en el estadio.

Estrategia de Ariel De Muner y récord histórico

El director técnico Ariel De Muner, proveniente de Defensa y Justicia, lideró una campaña sin precedentes en la historia reciente del club. A lo largo de 26 partidos disputados, el Tomba logró acumular un impressive 67,94% de los puntos disponibles en juego. Este rendimiento se tradujo en un balance de 17 victorias, dos empates y apenas siete derrotas, consolidando un esquema táctico sólido y eficiente.

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La superioridad del equipo fue tal que logró despojarle la punta de la tabla a Ferro Carril Oeste, un rival directo que había ostentado la liderazgo por gran parte del torneo. Para De Muner, asumir la dirección de un equipo que venía de zozobrar se presentó como un desafío único. Sin embargo, el ex técnico de Defensa y Justicia identificó en esta situación una oportunidad invaluable de revancha tras haber experimentado varios intentos fallidos anteriormente en su trayectoria.

Posiciones de los protagonistas y rival final

Durante la ceremonia de entrega de trofeos, el DT campeón elogió abiertamente la calidad del plantel que tiene a cargo. Destacó la resistencia mental y física de sus dirigidos frente a una categoría que consideró extremadamente dura. Ariel De Muner admitió que fue increíble lograr tamaña hazaña en un período de tiempo tan breve, resaltando el esfuerzo colectivo durante un año que estuvo marcado por altibajos y situaciones complicadas.

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Por otro lado, el entrenador no omitió rendir homenaje a su principal rival en las instancias finales, Tristán Suárez. Aunque Tristán Suárez compitió con determinación, el Tomba demostró mayor consistencia en los momentos decisivos. De Muner señaló que su equipo logró entender y ejecutar la filosofía de juego propuesta por la dirigencia y el cuerpo técnico desde hace varias jornadas atrás.

El DT reconoció que el equipo interno ya conocía el perfil del partido que debían jugar. Sin embargo, hubo un ajuste táctico crucial realizado durante el segundo tiempo de los encuentros definitorios. Este cambio permitió mitigar las dificultades sufridas en la primera mitad y asegurar el resultado favorable. La capacidad de adaptación mostró por parte de los jugadores fue fundamental para cerrar el ciclo con éxito.

Impacto inmediato y nuevo proyecto en Primera

Con este título, Godoy Cruz cierra definitivamente el año deportivo 2026 con el broche de oro que sus hinchas esperaban. El logro no solo significa la recuperación del estatus de Primera División, sino también la reafirmación de la identidad del club. Ariel De Muner asumió el reto con coraje y lo devolvió al escenario mayor del fútbol argentino, cerrando un ciclo de fracasos recientes.

El objetivo ahora cambia drásticamente para la institución y su cuerpo técnico. En los próximos meses, el Tomba deberá preparar una nueva ilusión enfocada en la supervivencia y el crecimiento en la máxima categoría. La llegada a la Primera División abre un nuevo capítulo con exigencias económicas y deportivas diferentes. La gestión deportiva y el plantel deberán evolucionar para competir en el nivel superior sin repetir las inestabilidades del pasado.