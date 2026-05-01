Gobierno y empresas de transporte acuerdan pago parcial de subsidios para normalizar frecuencias

Tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte, las empresas de colectivos anunciaron que el Gobierno pagará parte de los subsidios adeudados, lo que permitirá mejorar las frecuencias del servicio. Sin embargo, advierten que la situación sigue siendo crítica y que se conformará una mesa técnica para revisar el esquema tarifario y los costos operativos.

Las empresas de transporte colectivo confirmaron que el Gobierno nacional se comprometió a pagar una parte de los subsidios adeudados, lo que permitiría normalizar gradualmente las frecuencias del servicio en los próximos días.

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), declaró este jueves que la frecuencia de los colectivos mejorará conforme ingresen los fondos prometidos. Sin embargo, advirtió que la situación del sector sigue siendo crítica y que aún falta mucho para alcanzar una normalización completa. Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible, pero la deuda sigue siendo un obstáculo importante, afirmó Fusaro tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte.

La reunión, que se extendió desde las 11 hasta las 13 horas, contó con la participación de las cinco cámaras empresarias del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el encuentro, se discutieron los efectos del aumento del combustible y la reducción de frecuencias, que han generado tensiones en el sector.

Las empresas reclaman al Estado una deuda cercana a los $128.000 millones en concepto de subsidios, en un contexto de fuerte inflación y aumento de costos operativos, especialmente por el precio del gasoil. Desde el Gobierno, se evaluaron aspectos técnicos del sistema, incluyendo el esquema tarifario y los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y fortalecer el sistema.

Fusaro adelantó que a partir de la próxima semana se conformará una mesa técnica con funcionarios para revisar el esquema de funcionamiento del sistema de transporte. El objetivo será analizar posibles actualizaciones normativas y evaluar el impacto del aumento de costos operativos. En cuanto a las tarifas, desde el sector aclararon que no hay confirmación de un aumento para las líneas de jurisdicción nacional, aunque sí se aplicará un ajuste en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

A partir del 1° de mayo, el boleto mínimo en la Ciudad pasará de $715,24 a $753,74, siguiendo una fórmula que combina la inflación con un incremento adicional del 2%. Este aumento afectará a 28 líneas que operan exclusivamente en territorio porteño. Las empresas del AMBA habían declarado estado de emergencia en los últimos días debido al alza del combustible, lo que llevó a una reducción de frecuencias, especialmente fuera de los horarios pico.

La reunión de este jueves fue la tercera en el último mes, y ambas partes acordaron continuar las negociaciones con nuevos encuentros previstos para mayo





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