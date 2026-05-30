Gobierno y cooperativa AFA avanzan en proyecto de planta de bioetanol para fortalecer la matriz energética nacional

Reunión clave entre autoridades nacionales y directivos de Agricultores Federados Argentinos para promover inversiones en biocombustibles y descentralizar la producción agroindustrial en Argentina.

El proyecto de una planta de bioetanol presentado por la cooperativa Agricultores Federados Argentinos ( AFA ) busca fortalecer el desarrollo agroindustrial y energético de la Argentina.

La iniciativa se fundamenta en la necesidad de promover el agregado de valor en origen, un eje que la cooperativa considera clave para el crecimiento del sector. Desde el Gobierno nacional, la inversión es vista como un gran punto de partida para el segmento de los biocombustibles.

El proyecto no solo se enfoca en la producción de combustibles renovables, sino que también impulsa la descentralización de la producción de biocombustibles en toda la geografía argentina, permitiendo que el agregado de valor se realice en las zonas donde se genera la materia prima, optimizando así los costos logísticos y fomentando el desarrollo regional. El encuentro entre los funcionarios nacionales y los directivos de AFA contó con la participación de los principales referentes de la cooperativa, encabezados por su presidente, Darío Marinozzi.

La comitiva oficial incluyó figuras legislativas estratégicas para el tratamiento de temas energéticos en el Congreso, como el diputado nacional que preside la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Uno de los puntos centrales de la reunión fue el proyecto de ley que establece el corte obligatorio de biodiésel en gasoil pase del 7,5% actual al 10% en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley.

Por su parte, el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en el mismo período, manteniendo un esquema de origen específico: un 6% proveniente de caña de azúcar y un 6% de maíz, quedando desregulado para las mezclas a bocas de expendio con mayores porcentajes. Esta normativa, enviada recientemente al Congreso, es considerada una pieza fundamental para otorgar mayor previsibilidad al sector, modernizando el marco regulatorio vigente y estableciendo reglas claras para las inversiones de largo plazo en el ámbito agroindustrial y energético.

Tras el encuentro con la secretaria de Coordinación de Energía, Karina Milei, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el presidente de AFA, Darío Marinozzi, se mostró optimista respecto al futuro de la iniciativa: "Ha sido una reunión sumamente positiva y constructiva. Sentimos una excelente receptividad por parte de Karina Milei y los funcionarios, quienes escucharon con mucha atención el potencial que tiene nuestro proyecto de una planta de bioetanol.

Nos transmitieron un fuerte respaldo institucional y nos entusiasma ver que compartimos una misma visión sobre la importancia de potenciar los biocombustibles en el país. Volvemos muy confiados y con la certeza de que este proyecto estratégico se convertirá pronto en una realidad para beneficio de todos nuestros productores y del desarrollo productivo nacional".

La cooperativa señaló que el encuentro ratifica su compromiso de seguir dialogando activamente con los distintos niveles del Estado, promoviendo inversiones que fortalezcan la matriz energética nacional y consoliden el protagonismo del campo argentino en la transformación económica del país. Desde el Gobierno, la recepción de este proyecto se enmarca en una agenda de trabajo orientada al desarrollo de energías renovables y a la consolidación de una matriz energética más competitiva y sustentable, tal como lo expresó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol, durante el congreso Maizar 2026





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