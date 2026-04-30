Gobierno y cámaras de transporte buscan acuerdo para evitar recortes en colectivos

El Gobierno se reunió con representantes del sector del transporte en AMBA para abordar los reclamos por la deuda de compensaciones y evitar una reducción en la frecuencia de los servicios. Se acordaron nuevas reuniones para mayo.

El Gobierno Nacional se reunió con representantes de las cinco cámaras empresarias de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) en un intento por evitar una reducción en la frecuencia de los servicios de colectivos, amenazada por el sector ante la difícil situación económica que atraviesan.

La reunión, que se extendió por casi dos horas, tuvo como principales exponentes al nuevo secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y al secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann. Este encuentro se produce en vísperas del feriado del 1o de Mayo, Día del Trabajador, lo que añade una urgencia particular a la resolución de los conflictos existentes.

El objetivo principal de la reunión fue abordar los reclamos de las empresas de transporte, quienes denuncian una deuda significativa por parte del Estado Nacional en concepto de compensaciones por el mantenimiento de las tarifas y la prestación del servicio. Las cámaras empresariales se habían declarado en estado de emergencia, advirtiendo que la falta de pago de estos fondos ponía en riesgo la continuidad del servicio, afectando directamente a millones de usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.

La situación se agrava aún más considerando el contexto inflacionario actual y el aumento constante de los costos operativos para las empresas, como el combustible, los repuestos y los salarios. La reunión se centró en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público, tanto desde el punto de vista financiero como operativo.

Se discutieron aspectos relacionados con el cuadro tarifario vigente, los mecanismos de compensación y la necesidad de modernizar los procesos administrativos para hacerlos más ágiles y transparentes. Las autoridades de Transporte reconocieron la importancia de optimizar la prestación del servicio e incentivaron la adopción de buenas prácticas por parte de las empresas que cumplen con los estándares adecuados. Se anticipó la implementación de herramientas que permitan mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la calidad del servicio.

El comunicado oficial emitido tras la reunión destacó la coincidencia entre las partes en la importancia de mantener un espacio de diálogo abierto y constructivo. Se acordó la realización de dos nuevas reuniones durante el mes de mayo, con la participación de todas las cámaras empresarias, para continuar avanzando en la búsqueda de soluciones.

Estas reuniones se enfocarán en profundizar el análisis de los aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de las variables que influyen en el cuadro tarifario y los mecanismos de compensación. El objetivo es ordenar los criterios y robustecer el sistema, garantizando su viabilidad a largo plazo. Actualmente, las tarifas de los colectivos en el AMBA varían según la jurisdicción de cada línea y se ajustan por calendario.

A partir del 1o de abril de 2026, el boleto más barato en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $715,24, mientras que en el Conurbano asciende a $871,30. Para las líneas de jurisdicción nacional, el cuadro tarifario arranca en $700. Es importante destacar que estos precios corresponden al pago con la tarjeta SUBE registrada; de lo contrario, los boletos pueden ser hasta un 40% más caros.

Esta disparidad en las tarifas y la falta de pago de los fondos adeudados por Nación a las compañías del sector han sido los principales motivos de conflicto entre las cámaras empresariales y el Gobierno. La deuda acumulada por el Estado Nacional en concepto de compensaciones supera los $128 mil millones, lo que ha generado una situación financiera crítica para las empresas de transporte.

La resolución de este problema es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema y evitar futuras interrupciones en el servicio. La reunión entre el Gobierno y las cámaras empresarias de transporte representa un paso importante en la búsqueda de una solución a la crisis que atraviesa el sector.

Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por delante. Es fundamental que las autoridades nacionales cumplan con los compromisos adquiridos y garanticen el pago de los fondos adeudados a las empresas.

Asimismo, es necesario avanzar en la modernización de los procesos administrativos y en la implementación de medidas que permitan optimizar la prestación del servicio y mejorar la calidad del transporte público. La colaboración entre el Gobierno y las empresas es esencial para superar los obstáculos y construir un sistema de transporte público eficiente, sostenible y accesible para todos los ciudadanos.

La situación actual exige un enfoque integral que tenga en cuenta las necesidades de los usuarios, las empresas y el Estado. Es importante recordar que el transporte público es un servicio esencial para el funcionamiento de la sociedad y que su correcto funcionamiento tiene un impacto directo en la calidad de vida de millones de personas.

La continuidad de las negociaciones y la búsqueda de soluciones consensuadas son fundamentales para evitar una escalada del conflicto y garantizar la estabilidad del sistema de transporte público en el AMBA. El feriado del 1o de Mayo se presenta como un plazo clave para avanzar en la resolución de los problemas y evitar que la amenaza de reducción de la frecuencia de los colectivos se concrete, afectando a los trabajadores y a la población en general





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