El Gobierno transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos y se levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La entidad cumple un rol clave en las investigaciones y en el envío de fondos a fiscales especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El Gobierno transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos y se levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo. Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades.

La entidad cumple un rol clave en las investigaciones y en el envío de fondos a fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda , especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido que la falta de fondos fiscales podría afectar la continuidad del trámite de expedientes penales, así como la materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos.

Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banco Nacional De Datos Genéticos Jefatura De Gabinete Compensación Presupuestaria Situación De Emergencia Investigaciones Violencias De Derechos Humanos Transferencia De Fondos Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete Jefe De Gabinete

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El CEO de un banco argentino explica la morosidad y la recuperación de carteraEl director ejecutivo de uno de los bancos privados más grandes de Argentina detalla su visión sobre los niveles de morosidad, el cargo a riesgo y la cartera irregular, y menciona las medidas preventivas y soluciones digitales para mejorar la recuperación de créditos, al tiempo que señala el impacto en la empleabilidad y la necesidad de un scoring más robusto.

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 26 de mayoEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Levantan cautelar sobre Banco de Datos Genéticos tras compromiso presupuestario del gobiernoUn juez federal levantó una medida cautelar que ordenaba suspender la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, tras confirmar que el Ejecutivo asignó los fondos necesarios para garantizar su operación. La decisión responde a una denuncia de fiscales sobre recortes presupuestarios que ponían en riesgo estudios clave en causas por apropiación de niños durante la dictadura.

Read more »

Llamó al banco para rechazar una compra que no había hecho, le pidieron los datos y le vaciaron la cuentaUna fiscalía especializada en cibercrimen constató que la estafa se había originado en un llamado telefónico desde la entidad financiera y le ordenó a la empresa que devolviera el dinero a la mujer

Read more »