El oficialismo obtuvo el consenso necesario eliminando las listas colectoras y ajustando la veda electoral para aprobar la suspensión de las PASO en el congreso.

El oficialismo logró este miércoles por la noche las firmas indispensables para cerrar el dictamen de la reforma electoral, un paso determinante para avanzar con la suspensión de las PASO. La jefa del bloque legislativo, Patricia Bullrich, confirmó que la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, completó el quórum necesario tras eliminar el mecanismo de las listas colectoras que generaba resistencias políticas.

Consenso y firma del dictamen

Tras la última reunión de la comisión, que cuenta con 19 integrantes, las fuentes del gobierno aseguraron contar con diez votos firmes. Sin embargo, la negociación se extendió hasta el cierre del día cuando los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) lograron las dos firmas restantes para asegurar la aprobación del texto base. Esta maniobra política fue clave para evitar un desguace del proyecto en el recinto parlamentario.

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El gobierno mantenía confianza en contar con los 37 votos necesarios en el Congreso, pero la oposición interna de sectores como el PRO y algunos gobiernos provinciales complicaba el camino. La presión por alcanzar un acuerdo amplio llevó al Ejecutivo a retirar puntos conflictivos que ponían en riesgo el objetivo central de la iniciativa.

Eliminación de listas colectoras

Uno de los cambios más significativos fue la retirada del proyecto de la reinstauración de las listas colectoras, un mecanismo prohibido desde 2019. Originalmente, el gobierno había propuesto esta figura para permitir que los gobernadores, especialmente radicales, asociaran sus candidaturas legislativas a la fórmula presidencial de Javier Milei. Esta propuesta generó fuertes críticas sobre su constitucionalidad y su supuesta naturaleza antidemocrática.

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Fuentes oficiales indican que, aunque el pedido provenía de gobernadores de la UCR, no existía un consenso suficiente en el resto del espectro político. La controversia incluía acusaciones sobre la posible inconstitucionalidad respecto a la elección de senadores, ya que un mismo distrito podría tener representantes vinculados a una única alianza. Al final, este punto perdió todo peso en la negociación.

Nuevas reglas para la campaña y elecciones

El texto modificado introduce cambios profundos en la dinámica electoral, especialmente para los votantes cuando las elecciones locales coinciden con las nacionales. En esos casos, los cargos locales podrán votarse mediante boleta única, una opción no obligatoria que otorga a las provincias esta facultad.

Además, se eliminan restricciones severas a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales. Bullrich argumentó que las vedas tradicionales responden a un tipo de sociedad que ya no existe, permitiendo que el comercio y los eventos operen con normalidad. Asimismo, se flexibiliza la publicidad electoral, permitiendo su difusión incluso fuera de los plazos establecidos en el Código Electoral actual.

El gobierno también propone regular la publicidad en radio y televisión financiada por el Estado para equilibrar la difusión de las fuerzas políticas, eliminando la eliminación total que el proyecto original contemplaba. Esto busca dar mayores oportunidades de visibilidad a distintos sectores políticos sin depender exclusivamente de medios privados.

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Modificaciones en debates y representación

Los debates entre candidatos presidenciales dejarán de ser obligatorios para las elecciones generales, quedando reservados únicamente para los casos de balotaje. La organización de estos encuentros pasará a estar a cargo de la Cámara Nacional Electoral, una medida que busca descentralizar y profesionalizar la logística de los encuentros. Por otro lado, la elección de los parlamentarios del Mercosur cambiará su mecanismo: los 24 representantes por distrito serán designados por las legislaturas provinciales.

Los 19 restantes, correspondientes al distrito único, se distribuirán entre el Congreso: 12 serán elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado. Diego Santilli, jefe de Gabinete, ha negociado durante meses con los gobernadores para asegurar este apoyo, consolidando alianzas con el PRO, gran parte de la UCR y figuras clave como Alejandra Vigo de Córdoba. Con estas modificaciones, el gobierno ha minimizado los riesgos de veto y asegura el avance de su agenda legislativa principal.