Gobierno restó 5.3 billones de pesos a universidades y programas sociales

El gobierno de Milei recortó un monto total de 5.3 billones de pesos en el Presupuesto aprobados por el Congreso, siendo responsabilidad de la administración el ajuste en los costos y acuerdos acordados, como la reducción de transferencias provinciales y programas sociales. Esta decisión multiplicará por cinco la eliminación que representan para las finanzas públicas.

El gobierno de Javier Milei recortó 5.3 billones de pesos ($1.800 millones) en el Presupuesto aprobadas por el Congreso, esencialmente para evitar llegar a un superávit fiscal negativo.

Esta decisión incluye recortes en Ferrocarriles, Transporte Público y Florianópolis, entre otros, pero en especial se concentran en la reducción de transferencias provinciales, programas sociales y obras públicas. La motosierra esconde detrás de un lenguaje burocático una reducción masiva de alrededor de 2,5 billones de pesos. Las universidades recibieron un recorte de 5.3 billones de pesos y los programas sociales, obras públicas, salud, educación y transferencias también resultaron afectadas por el ajuste defensivo





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