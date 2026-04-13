Gobierno reglamenta el RIMI: Incentivos para impulsar inversiones de MIPyMES

El Gobierno argentino reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con el objetivo de fomentar las inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). El decreto establece requisitos, alcances y condiciones para acceder a beneficios fiscales, promoviendo el desarrollo económico, la generación de empleo y el incremento de exportaciones.

El Gobierno argentino reglamentó este lunes el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI ), una iniciativa clave destinada a impulsar y fortalecer las inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) en todo el territorio nacional.

La normativa, formalizada a través del Decreto 242/2026 y publicada en el Boletín Oficial, establece detalladamente los requisitos, alcances y condiciones que las empresas deben cumplir para acceder a los beneficios fiscales previstos por la ley. La firma del decreto, encabezada por el presidente Javier Milei, junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, marca un paso significativo en la estrategia del Gobierno para reactivar la economía y fomentar el crecimiento empresarial.

El RIMI se presenta como una herramienta crucial para estimular la inversión privada, generar empleo de calidad, impulsar la competitividad de los sectores productivos y fomentar el incremento de las exportaciones de bienes y servicios, pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible de Argentina.

El decreto define con precisión el alcance del régimen, especificando que está dirigido a sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias que estén clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas, hasta el tramo 2 inclusive, y que acrediten formalmente esa condición al inicio del ejercicio fiscal en el que se realice la inversión. Además, se incluyen en el programa a entidades sin fines de lucro que, aunque no posean certificado Pyme, se encuentren debidamente registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y cumplan con los parámetros establecidos.

El decreto detalla las inversiones productivas elegibles, incluyendo la adquisición o desarrollo de bienes nuevos amortizables, con la excepción de automóviles. Estos bienes deben ser de capital o de informática y telecomunicaciones. Asimismo, se consideran inversiones productivas las destinadas a sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes con fines reproductivos, siempre y cuando estén directamente vinculadas a actividades productivas desarrolladas en el país. El decreto también contempla las obras vinculadas a la actividad de los beneficiarios, incluyendo los bienes que las componen y los gastos asociados a su instalación. En este caso, se establece una excepción para proyectos que, al momento de la entrada en vigencia de la ley, tengan un avance inferior al 30% del total previsto, permitiendo su inclusión en el régimen.

Un aspecto relevante del RIMI es la inclusión de inversiones relacionadas con la eficiencia energética. Se consideran elegibles aquellas inversiones destinadas a la generación, almacenamiento o transporte de energía proveniente de fuentes renovables, así como las mejoras que contribuyan a la reducción del consumo energético en las unidades productivas.

El acceso a los beneficios fiscales, que se habilitará en el ejercicio fiscal en el que se ponga en marcha la inversión, se complementa con un límite para la devolución de créditos fiscales vinculados al IVA. Esta devolución no podrá exceder el 50% del cupo anual asignado en el presupuesto correspondiente. El decreto establece, además, una serie de exclusiones importantes. Las inversiones de carácter financiero no podrán acceder al régimen, y se impide la participación de empresas que mantengan deudas con el organismo recaudador.

Finalmente, se establece un plazo de 30 días para que la ARCA, en colaboración con las secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Energía, dicte las normas complementarias necesarias para la implementación efectiva del régimen. Esta medida busca asegurar una implementación fluida y eficiente del RIMI, facilitando el acceso de las MIPyMES a los incentivos fiscales y contribuyendo así al crecimiento económico de Argentina.





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