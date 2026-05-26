El Gobierno Nacional ha recuperado un 2% de la carga tributaria del trigo y la cebada, con el objetivo de estimular la producción, las exportaciones y la entrada de dólares en medio del aumento de los costos internacionales y las tensiones geopolíticas.

El Gobierno Nacional ha anunciado una reducción de los impuestos sobre el trigo y la cebada, descendiendo el agregado fiscal del 7,5 % al 5,5 % a partir de junio.

Esta medida representa una apuesta decisiva de política agrícola en un contexto de amplias demandas de alivio fiscal y de ampliación de presupuesto. El Ministerio de Agricultura considera que esta recaudación fiscal inmediata puede generar un flujo masivo de dólares a mediano y largo plazo, sirviendo como un salvavidas para los productores cuyo plan de siembra se ve amenazado por los costos internacionales cada vez más altos.

El detonante principal de la intervención fue el precoz encarecimiento de los insumos agrícolas, ligado al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El impacto se sintió de inmediato en el mercado local y se ejemplifica en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Allí se refleja que nunca antes un productor argentino habría tenido que entregar tantos kilos de grano para comprar un solo kilo de fertilizante.

En un campo modelo a 150 km del puerto de Rosario, los costos de flete—impulsados por el precio del gasoil—y los fertilizantes redujeron el margen neto a solo 94 $USD por hectárea. En los campos en régimen de alquiler, la realidad era aún más negativa, con pérdidas estimadas de 103 $USD por hectárea. La inversión tecnológica y la intención de siembra estaban, literalmente, en jaque.

Desde la perspectiva económica, el costo fiscal de renunciar a estas retenciones para el ciclo actual es relativamente bajo: 26,2 millones de dólares por el trigo y 3,3 millones por la cebada. Este valor no afecta de forma significativa al presupuesto, pues una gran proporción de las exportaciones están en la cancha. El trigo, por ejemplo, tiene previstas 19 millones de toneladas para el ciclo, de las cuales 5,3 millones aún deben comercializarse.

La Dirección de Información y Estudios Económicos estima que la reducción fiscal podría estimular la venta externa; si las exportaciones totalizan 20 millones de toneladas, el costo neto del trigo sería apenas 34 millones de dólares. La BCR indica que una reactivación tecnológica que eleve las exportaciones a 13,5 millones de toneladas se traduciría en un costo fiscal de 34 millones de dólares, y si alcanzan 14,5 millones, el coste se ajustaría a solo 34 millones, recuperando al Banco Central una masa de divisas genuinas mucho mayor que los ingresos fiscales renunciados.

El plan incentiva la exportación y el crecimiento medioambiental al mismo tiempo. Según el último informe del International Research Institute for Climate and Society (IRI), el calentamiento del Pacífico acelera la salida de la neutralidad climática global, lo cual favorece la cosecha de granos finos como el trigo y la cebada frente a los de grano grueso, como la soja y el maíz.

Así, la mejora en la competitividad del producto garantiza una inflación de entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada de trigo, lo que aumenta el ingreso de dólares por exportaciones agropecuarias. En definitiva, esta política busca impulsar la producción y las exportaciones, generando un rendimiento financiero directo tanto para el gobierno como para los productores agrícolas.





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