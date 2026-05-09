Gobierno rechaza argumentos de Marcha Federal Universitaria y critica a UBA por desfinanciamiento de hospitales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó los argumentos que sus convocantes anunciaron para convocar la Marcha Federal Universitaria y criticó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales. Además, afirmó que el Poder Ejecutivo cumple con la ejecución del presupuesto universitario y que la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades.

El próximo martes se llevará a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria y el Gobierno rechazó los argumentos que sus convocantes anunciaron para convocarla, especialmente en lo que respecta al presupuesto universitario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió que 'prime la sensatez y el sentido común' a pocos días de la marcha, al sostener que el Poder Ejecutivo cumple con la ejecución del presupuesto universitario. Además, criticó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales, luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario presentado por el Gobierno en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

Adorni afirmó que esa norma 'nació suspendida en su ejecución' hasta que los legisladores que la sancionaron 'determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento' porque 'esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal'. Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas', explicó.

El jefe de Gabinete señaló que el Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Luego de afirmar que este año 'la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos', dijo que los pagos 'se realizan en forma mensual'. En ese sentido, calificó como 'falsa' la denuncia de la UBA respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios.

En ese sentido, señaló que 'el Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal'. Finalmente, y con respecto a la movilización a realizarse el 12 de mayo, Adorni pidió 'que prime la sensatez y el sentido común y la sensatez', advirtiendo que la gestión anarcocapitalista considera a la educación y a la salud como 'derechos fundamentales, inalienables y universales'





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