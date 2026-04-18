Gobierno Presenta Proyecto para Reformular Ley de Discapacidad y Combatir Fraude en Pensiones

El Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar la normativa de Emergencia en Discapacidad, buscando reestructurar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, implementar auditorías y reempadronamientos, y establecer la incompatibilidad de la pensión con vínculos laborales formales. La iniciativa surge tras la detección de un crecimiento masivo de beneficios y apunta a fortalecer el control y la transparencia en el sistema.

El Ejecutivo Nacional ha remitido al Congreso un nuevo proyecto de ley con el objetivo de modificar aspectos sustanciales de la ley de Emergencia en Discapacidad , previamente vetada por el Presidente Javier Milei. Esta iniciativa, denominada Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, busca una reestructuración profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

La reforma se sustenta en un informe que evidenció un incremento exponencial de estos beneficios entre 2003 y 2023, pasando de 76.000 a 12 millones de pensiones. A raíz de estos datos, el Gobierno, a través de la Secretaría de Discapacidad, implementará nuevas medidas de fiscalización y control. Se establecerán auditorías periódicas para verificar la documentación socioeconómica y médica de los beneficiarios, cruzando información con la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante cualquier incumplimiento detectado, la autoridad competente podrá suspender preventivamente el beneficio.

Una de las modificaciones centrales de la propuesta es la facultad otorgada a la Secretaría de Discapacidad para exigir un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se concederá un plazo de 90 días, prorrogable por 30, para que los beneficiarios actualicen su información personal, socioeconómica y médica. Si bien esta medida ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y la oposición, se prevé que la reglamentación futura deberá contemplar modalidades presenciales, remotas o mixtas, adaptándose a las realidades territoriales y la accesibilidad. Se advierte que el incumplimiento del reempadronamiento resultará en la suspensión automática de la pensión, pudiendo llegar hasta la baja definitiva del beneficio.

El proyecto gubernamental también aborda el artículo 4 de la ley de Emergencia en Discapacidad, con un enfoque particular en la financiación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entidad que dejó de operar tras un escándalo. Se elimina un inciso que hacía referencia a programas de inclusión y fomento de empresas. La propuesta reafirma que la pensión por discapacidad es una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero suprime la potestad del Poder Ejecutivo para incrementarla por invalidez laboral o zona geográfica desfavorable. Asimismo, se modifica el artículo 7, que permitía compatibilizar la pensión no contributiva con un empleo cuyos ingresos no superaran dos salarios mínimos, vitales y móviles. El nuevo texto establece la incompatibilidad total de la pensión con cualquier vínculo laboral formal.

A diferencia del texto legislativo previo, la iniciativa desde Casa Rosada define el costo fiscal de las pensiones y la atención médica asociada, asignando partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias del Tesoro. Se suprime un artículo que actualizaba los aranceles de atención conforme a la movilidad jubilatoria, argumentando que su redacción original no precisaba el origen de los recursos. Se aclara que la universalidad del beneficio no implicará homogeneidad de aranceles o modalidades de financiación entre jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, el Gobierno propone la suscripción de convenios con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada distrito organice el programa de pensiones en su jurisdicción con el financiamiento adecuado. Paralelamente, se ha enviado al Senado un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, ampliando su alcance a prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación





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