Gobierno posterga licitación de Belgrano Cargas al 21 de diciembre

El Ministerio de Economía modificó los plazos y requisitos técnicos para la privatización de las líneas ferroviarias, buscando mayor competencia e inversión.

El Ministerio de Economía oficializó el cambio en el cronograma para la concesión de las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza. La apertura de ofertas pasó del 11 de noviembre al 21 de diciembre de este año. Esta decisión responde a solicitudes de grupos empresariales interesados que necesitaron más tiempo para evaluar la infraestructura existente.

Modificaciones técnicas y financieras en la licitación

La Resolución 1914/2026, publicada el miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación, introduce ajustes significativos en las condiciones del concurso. Las empresas podrán presentar sus propuestas hasta las 9:59 del 21 de diciembre. La apertura de la primera etapa se realizará ese mismo día a las 10:00 horas. Este nuevo cronograma agrega 40 días respecto de la fecha original establecida inicialmente.

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Se ampliaron los mecanismos para acreditar solvencia financiera mediante socios estratégicos. Ahora, un grupo oferente puede cumplir requisitos mediante uno o dos integrantes. Si utiliza dos socios, deben indicar la proporción de participación en el patrimonio neto. Los índices de solvencia y liquidez deben cumplirse individualmente con valores iguales o superiores a uno.

Argumentos de las empresas y respuesta del Estado

Varios actores privados solicitaron una extensión de 90 días por la complejidad del proceso. Otras presentaciones pidieron al menos 30 días adicionales para analizar el estado de las vías. El objetivo era verificar la operatividad de los ramales y dimensionar las inversiones necesarias. Las respuestas a aclaraciones son indispensables para estructurar las ofertas finales correctamente.

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El Ministerio de Economía fundamentó los cambios en la necesidad de promover una participación amplia. Se busca garantizar la concurrencia, la competencia, la publicidad y la transparencia. La documentación permite contrastar los pliegos con las condiciones reales de la infraestructura ferroviaria. Esto ayuda a identificar contingencias y riesgos asociados al cumplimiento de la concesión.

Impacto en la privatización y próximos pasos

Este proceso busca disolver la actual empresa estatal bajo un esquema de acceso abierto. Las modificaciones buscan fomentar la competencia entre distintos corredores logísticos. Para competir por más de una línea, el monto contractual acumulado será el mayor exigido entre los corredores. No se sumarán los importes correspondientes a las distintas líneas.

El plazo para formular consultas sobre los pliegos se extendió hasta el 3 de diciembre a las 10:00. La sociedad que firme el contrato podrá tener a su cargo una o más líneas. Su objeto estará limitado al cumplimiento de la concesión y la ejecución de obras. Esta medida busca asegurar la recuperación y rehabilitación de las redes ferroviarias argentinas.