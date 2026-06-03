Gobierno pospone votación de pliego judicial en Senado tras escándalo interno por candidata cuñada de periodista

El Senado argentino postergó la votación del pliego de una candidata a jueza luego de que el Poder Ejecutivo intentara retirarlo sorpresivamente, desatando una crisis en La Libertad Avanza y revelando divisiones internas. El oficialismo carece de los votos para imponer su decisión y corre el riesgo de una derrota dolorosa, mientras el presidente Milei evalúa no oficializar el nombramiento si se aprueba.

En la sesión de este jueves, junto con las otras designaciones de jueces y fiscales, no se tratará el pliego de la candidata que Javier y Karina Milei intentan sacar de carrera desde que se enteraron de que es la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon .

La sesión estaba convocada para el jueves a las 11:00, en la que se votarían 50 pliegos de jueces y fiscales, pero no el de esta candidata. Durante el encuentro de jefes de bloque en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se resolvió que el pliego de Michelli, enviado por el Poder Ejecutivo la semana pasada, que tensó el debate sobre los nombramientos judiciales, quedó en una situación irregular: los bloques aliados firmaron el dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos, pero el presidente del cuerpo, Pagotto, decidió guardar el expediente en un cajón después de que el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Bautista Mahiques, enviara un pedido de retiro posterior a la firma del dictamen.

Pagotto, un hombre de los Menem y por lo tanto de Karina Milei, tomó esa decisión, lo que generó malestar en los bloques aliados. Para descomprimir el escándalo que complica a La Libertad Avanza en el Senado, la jefa de bloque se comprometió a que Pagotto presentaría el dictamen este mismo miércoles, lo que ocurrió minutos después de terminada la reunión.

Esto deja el pliego listo para su votación, pero recién cuando se cumplan siete días, es decir, el próximo viernes.

"El mensaje del Presidente se lee en el recinto y nada más. El pliego se oficializa hoy, así que mañana no se puede votar", explicó Bullrich a la salida de la reunión.

La jefa del bloque oficialista se mostró incómoda y se supo que le ofreció a Milei renunciar a su puesto por negarse a acompañar el pedido de retiro del pliego, lo que generó un clima pésimo dentro de La Libertad Avanza y una negación pública sobre riesgo de ruptura. En ese contexto, la postergación le da tiempo al oficialismo para acomodarse tras el cimbronazo interno, aunque el Gobierno tiene todo en contra en el Senado en este tema.

Un senador dialoguista deslizó que la próxima semana se realizaría una sesión para votar el pliego, pero habrá que ver si se concreta y cómo jugará Bullrich, ya que bloques como el PRO, la UCR, Provincias Unidas y buena parte de los bloques provinciales rechazan el retiro y apoyan a Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3. El problema para el Gobierno es que el retiro debe votarse en el recinto y sin esos bloques no tiene chances.

Además, la bancada de La Libertad Avanza podría dividirse, pues Bullrich también votará a favor del pliego y la seguirán Francisco Paoltroni, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. De esta forma, el Gobierno se encamina a una derrota dolorosa cuando el pliego se vote, porque no tiene los votos para retirarlo y su tropa se mostraría partida, lo que es un golpe a la autoridad de Milei y a la mano de hierro de Karina.

No obstante, el origen del escenario adverso no fue la negativa de Bullrich, sino el procedimiento inexplicable del Poder Ejecutivo, que envió un pliego sin conocer realmente a la candidata e intentó retirarlo cuando ya era tarde, con el cuestionable fundamento de que es cuñada de un periodista, sin objeciones técnicas. A Milei le queda una última carta: cuando el Senado aprueba un pliego, el Presidente debe firmar un decreto para oficializar el nombramiento, pero puede no hacerlo y enviar a un nuevo candidato de la misma terna.

Si la Cámara alta avala a Michelli, Milei podría no oficializarla y mandar otro nombre para el mismo juzgado





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