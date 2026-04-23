Gobierno negocia con gobernadores ante la falta de votos para eliminar las PASO

El Gobierno reconoce la dificultad para avanzar con la eliminación de las PASO y abre negociaciones con los gobernadores. Se evalúa la suspensión como alternativa y se discuten cambios en el sistema de primarias, financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos.

El Gobierno nacional ha reconocido abiertamente la dificultad para obtener el apoyo parlamentario necesario para avanzar con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

Esta admisión ha desencadenado una intensa etapa de negociaciones con los gobernadores provinciales, buscando un acuerdo que permita destrabar la reforma electoral que el oficialismo considera crucial. La situación actual se describe como compleja, y ante la falta de garantías para la derogación total de las PASO, se contempla la posibilidad de una suspensión temporal como alternativa viable.

Desde la Casa Rosada se insiste en que la eliminación de las PASO sigue siendo el objetivo primordial, sin embargo, se reconoce la ausencia de la mayoría absoluta indispensable para llevar a cabo una reforma electoral de esta magnitud. Esta realidad ha impulsado la exploración de alternativas, incluyendo esquemas optativos para las primarias o mecanismos de participación más restringidos, diseñados para ordenar las internas partidarias sin replicar el modelo actual.

La negociación con las provincias se ha convertido en un factor determinante para definir el alcance final de la reforma. El equipo de gobierno, con sede en Balcarce 50, planea establecer acuerdos individuales con cada gobernador, anticipando una serie de reuniones en los próximos días para refinar la estrategia de negociación.

Se prevé que el proceso de consenso será gradual y requerirá conversaciones continuas para evaluar el margen real de maniobra para la derogación y los posibles cambios que podrían ser aceptados por los sectores más dialogantes. La mesa política, liderada por el presidente, busca ganar tiempo a través de reuniones informativas y contactos políticos paralelos, mientras se ajusta el texto final que se presentará en el Congreso.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, encabezarán los contactos con los legisladores, con el objetivo de iniciar el debate en mayo. La reforma electoral, tal como se plantea, incluye diversas modificaciones que podrían generar controversia entre los aliados del gobierno.

Uno de los puntos más sensibles es el artículo que prohíbe la contratación de personas extranjeras por parte de las agrupaciones políticas, una redacción que abarca un espectro más amplio que el inicialmente previsto, lo que podría dar lugar a debates políticos y jurídicos sobre su interpretación y alcance en las campañas electorales. En materia de financiamiento, la reforma mantiene el aporte público anual para el funcionamiento de los partidos, pero busca reordenar el régimen de campaña y fortalecer los controles sobre los aportes, la publicidad y la rendición de cuentas.

Además, se incorpora el principio de Ficha Limpia con una redacción más amplia que la que se había discutido en proyectos anteriores. La reforma también redefine el funcionamiento de los partidos políticos, estableciendo requisitos más estrictos para su constitución y mantenimiento, como la exigencia de un número mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón electoral del distrito, con un tope de dos millones de electores, y la elevación del número de distritos necesarios para constituir un partido nacional de cinco a diez.

Se establece la caducidad de las fuerzas políticas que no alcancen al menos el 3% del padrón en dos elecciones nacionales consecutivas. Para garantizar la transparencia y la autenticidad, se incorporan mecanismos de autenticación biométrica y herramientas digitales para respaldar las afiliaciones y las postulaciones.

Finalmente, la reforma propone modificaciones en la Boleta Única de Papel, incluyendo un casillero para votar lista completa con una sola marca, con el fin de evitar confusiones entre categorías. También se suspende la elección directa de los parlamentarios del Mercosur hasta que se establezca una fecha simultánea en todo el bloque, y mientras tanto, la representación se determinará en función de la proporcionalidad política en la Cámara de Diputados





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