Gobierno nacional modificó la forma en que cobran salarios a empleados públicos

El año pasado, el Gobierno nacional realizó una importante modificación para los empleados públicos y la forma en la que cobran sus salarios. A través de la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial en octubre, se derogó una norma que establecía la equiparación del sueldo del personal contratado con los de planta permanente.

La derogación se fundamentó en una 'revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal', llevada a cabo por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Según la administración oficial, este objetivo es 'optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión' en la Administración Pública.

Además, se eliminaron los procedimientos estandarizados que regían la fijación de salarios para los contratados, en el marco de una 'reevaluación más amplia' de las políticas de empleo público. El propósito explícito de esta revisión fue el de 'optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional'





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