Gobierno Nacional Moderniza la VTV: Digitalización, Agilidad y Beneficios para Conductores

El Gobierno implementa una nueva VTV digitalizada con certificados QR, interconexión de bases de datos y beneficios económicos, comenzando en Buenos Aires.

El Gobierno Nacional ha presentado una serie de modificaciones significativas en la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ), diseñadas para modernizar el sistema y optimizar su eficiencia, agilidad y digitalización . Esta iniciativa marca un paso importante hacia la transformación digital de los trámites vehiculares, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas para simplificar los procesos y mejorar la trazabilidad de cada vehículo.

La implementación de certificados digitales con código QR y la interconexión de bases de datos entre diversas jurisdicciones son ejemplos clave de esta modernización. Este enfoque permitirá una verificación inmediata de la información, reduciendo posibles errores e inconsistencias en los controles, lo que a su vez se traduce en una mayor seguridad vial y una mejor gestión de los recursos.\La actualización de la VTV contempla un proceso completamente digitalizado. Los datos de cada vehículo estarán integrados con organismos oficiales como la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), garantizando el acceso inmediato a la información relevante. En el caso de los vehículos que utilizan Gas Natural Comprimido (GNC), el sistema se interconectará con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para verificar en tiempo real el estado de las obleas y las revisiones obligatorias. Los trámites, desde la solicitud de turnos hasta el pago electrónico y la carga digital de la documentación requerida, se realizarán completamente en línea. A pesar de la modernización de la gestión, las inspecciones técnicas seguirán revisando los puntos clave de seguridad del vehículo, incluyendo frenos, luces, dirección y neumáticos, con el registro automático de los resultados en una base de datos nacional. Esta combinación de digitalización y rigurosidad en las inspecciones busca asegurar un alto nivel de seguridad en las carreteras.\Adicionalmente, el nuevo esquema de la VTV incluye beneficios económicos para ciertos grupos. Jubilados, personas con discapacidad y vehículos oficiales podrán acceder a una reducción del 50% en el costo del trámite, un alivio económico significativo. Las primeras pruebas de este sistema renovado se llevarán a cabo en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con planes de expansión al resto del país en el futuro cercano. Con estas modificaciones, el objetivo principal es mejorar el control y la transparencia en el proceso, facilitando el cumplimiento de la normativa vigente en todo el territorio nacional. Se espera que esta transformación, impulsada por la tecnología, reduzca la burocracia, optimice los tiempos y fortalezca la seguridad vial, brindando una experiencia más eficiente y accesible para todos los conductores





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