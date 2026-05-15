Gobierno nacional entrega lista de argentinos con derecho de admisión para el Mundial 2026

El gobierno nacional ha puesto a disposición de la Embajada de Estados Unidos en el país la lista de los argentinos que tienen derecho de admisión para el Mundial 2026, que se disputará en EE.UU., México y Canadá. La medida forma parte del plan Tribuna Segura, que utiliza la tecnología y las fuerzas de seguridad para controlar el ingreso de simpatizantes a los partidos de fútbol profesional de la Argentina.

El gobierno nacional puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos en el país la lista de los argentinos que tienen derecho de admisión , en vísperas del comienzo del Mundial 2026 , que se disputará en EE.

UU. , México y Canadá. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"Póngase a disposición de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Argentina la información sobre los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos obrante en el programa Tribuna Segura", estableció el Poder Ejecutivo en la normativa





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