Gobierno Nacional busca acuerdo con Pullaro para 2027: eliminación de PASO a cambio de baja intensidad en Santa Fe

Enviados de Santiago Caputo y Lule Menem negocian con dirigentes de Maximiliano Pullaro un posible pacto para 2027. La propuesta implica una campaña de baja intensidad para La Libertad Avanza en Santa Fe a cambio de apoyo para eliminar las PASO y guiños a la reelección de Milei. El gobierno busca minimizar riesgos electorales provinciales y fortalecer alianzas.

Enviados cercanos a figuras clave del gobierno nacional, como Santiago Caputo y Lule Menem, han iniciado conversaciones informales con dirigentes vinculados al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro . El objetivo principal de estos diálogos es explorar la posibilidad de un acuerdo político de cara a las elecciones de 2027. La propuesta, según trascendió, implicaría una campaña electoral de baja intensidad por parte de La Libertad Avanza en la disputa por la gobernación santafesina, a cambio de apoyo legislativo en el Congreso Nacional para concretar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, potencialmente, un gesto favorable hacia la reelección del actual presidente, Javier Milei.

Fuentes cercanas al mandatario santafesino confirman que Pullaro no ha mantenido contacto directo con los representantes libertarios. No obstante, admiten la existencia de personas de su círculo íntimo que sí están dialogando y reconocen un esfuerzo de la Casa Rosada por disminuir la confrontación con los gobernadores que se muestran predispuestos al diálogo. En este sentido, se destaca el rol del ministro del Interior, Diego Santilli, como figura clave para mediar y coordinar estas aproximaciones. En las últimas semanas, se han materializado acciones concretas que apuntan a fortalecer la relación. Se han efectuado transferencias de fondos destinados a la caja de jubilaciones de Santa Fe y se está avanzando en la cesión de tramos de rutas nacionales, una demanda recurrente de Pullaro para abordar la problemática de la infraestructura vial en su provincia.

En este contexto, en Santa Fe se han observado señales por parte de La Libertad Avanza, tales como la consideración de candidaturas de menor perfil y alcance para los próximos comicios, según había anticipado en exclusiva LPO. Se menciona al diputado Nicolás Mayoraz como posible postulante a gobernador y a su colega Agustín Pellegrini para la intendencia de Rosario. Por su parte, desde La Libertad Avanza reconocen haber recibido solicitudes desde la Presidencia para atenuar las críticas dirigidas al gobernador santafesino, las cuales habían sido particularmente enérgicas durante la campaña electoral anterior.

La versión sobre un posible repliegue táctico generó incomodidad entre los sectores libertarios de Santa Fe, quienes negaron enfáticamente tal escenario. Un colaborador de la diputada Romina Diez, referente cercana a Karina Milei, desestimó la idea, afirmando que la posibilidad de ceder terreno en Santa Fe interesa más a Pullaro que a ellos, subrayando la importancia estratégica de la provincia para el espacio político y declarando que no la cederán fácilmente.

La estrategia gubernamental se enmarca en una necesidad más amplia de evitar reveses electorales significativos en las elecciones provinciales que preceden a las presidenciales. Perder terreno en las 14 provincias donde se elegirán gobernadores antes de los comicios nacionales podría debilitar la posición del oficialismo. Además, una postura de confrontación abierta con los gobernadores aliados podría derivar en la victoria del peronismo en diversas jurisdicciones, especialmente si el voto antiperonista se fragmenta.

Esta estrategia política evidencia una confluencia poco común de las dos líneas de poder dentro del oficialismo: por un lado, el ámbito de influencia de Santiago Caputo, y por el otro, el armado político impulsado por Karina Milei, con Lule Menem operando como figura central y Diego Santilli ejerciendo un rol de equilibrio, facilitando el diálogo con los mandatarios provinciales. Los primeros en ser contactados bajo esta nueva aproximación fueron los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Ambos fueron invitados a una reunión en la Casa Rosada junto a Karina Milei, Santilli y Lule Menem.

Es relevante destacar que Cornejo y Frigerio habían conformado alianzas con La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. Durante este encuentro, Cornejo, quien no puede aspirar a la reelección, habría planteado la necesidad de una competencia electoral interna equitativa entre el candidato que él proponga y el actual ministro de Defensa, Luis Petri, quien se encuentra distanciado del núcleo duro del gobierno.

En la Casa Rosada existe un consenso sobre la importancia de minimizar los riesgos electorales, especialmente en aquellas provincias donde un escenario de competencia entre tres fuerzas podría terminar beneficiando al peronismo, en detrimento de los gobernadores afines al oficialismo. Existe una preocupación latente entre los gobernadores aliados: ¿qué garantías tienen de que, tras apoyar la eliminación de las PASO, el gobierno nacional no buscará activamente competir por las gobernaciones en 2027, una vez obtenida esa reforma electoral?

La idea de mantener un vínculo sólido con los gobernadores ha sido una constante en la visión de Santiago Caputo desde el inicio de la gestión. Sin embargo, ante el deterioro del panorama económico y las perspectivas electorales, se ha llegado a un punto en el que Karina Milei habría aceptado moderar una estrategia de confrontación permanente y de impulso a candidaturas propias en todos los distritos. Esta moderación, según se comunica desde la Presidencia, busca asegurar los votos necesarios para la eliminación de las PASO, un objetivo fundamental para prevenir que el peronismo consolide una coalición presidencial amplia que abarcaría desde figuras como el banquero Francisco Scioli hasta Axel Kicillof.

No obstante, la desconfianza acumulada por parte de los gobernadores debido a los incumplimientos percibidos del sector libertario en los últimos tres años no facilita el avance. La pregunta sobre las garantías para el futuro resuena en los ámbitos políticos: ¿qué seguridad tienen los gobernadores de que el gobierno no buscará competir por las gobernaciones en 2027 si ellos facilitan la eliminación de las PASO en el presente? Algunos operadores políticos de gobernadores aliados sugieren que las promesas de Lule Menem y Diego Santilli son efímeras, y por ello prefieren posponer las discusiones sobre la eliminación de las PASO hasta marzo del próximo año, coincidiendo con el inicio de los plazos para la conformación de las fórmulas a gobernador, especialmente en aquellas provincias que adelantan sus comicios. Este plazo marca un momento crucial donde las alianzas y estrategias electorales comienzan a definirse de manera más concreta.





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