Un informe oficial oculta la pérdida de empleos y retrasos salariales, mientras casos como el de Erika Lederer y la desaparición de un bebé en Santiago del Estero conmueven al país. En el deporte, el Barcelona lidera la Liga de España.

El gobierno argentino logró presentar un informe de Trabajo y Capital Humano que, a pesar de reflejar la pérdida de 290 mil empleos y un retraso salarial significativo, mostró una imagen distinta de la realidad económica.

Según fuentes oficiales, se utilizaron metodologías estadísticas cuestionables para minimizar el impacto negativo de estos datos. Mientras tanto, en el ámbito judicial, los rectores universitarios presentaron una demanda para que se multen a los funcionarios que incumplen con un fallo judicial relacionado con el pago de salarios a los docentes. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las sentencias y evitar más retrasos en los pagos.

En otro orden de cosas, Erika Lederer, una mujer de 49 años, se prepara para cruzar a nado los 42 kilómetros que separan Uruguay de Argentina. Lederer es hija de un genocida y su travesía tiene un objetivo simbólico: rendir homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar. Su historia ha generado un gran impacto en la sociedad, destacando la importancia de la memoria histórica y la lucha por los derechos humanos.

En el ámbito político, Axel Kicillof asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires con el ambicioso objetivo de aumentar el padrón de afiliados a un millón y medio de personas. Esta estrategia busca consolidar el poder del partido en la región y prepararse para futuras elecciones.

En otro trágico suceso, una niña de 12 años de la provincia de Santiago del Estero, que había sido víctima de abuso sexual, dio a luz en Buenos Aires, pero el bebé desapareció. Las autoridades investigan la posible existencia de una red de trata de personas vinculada a este caso. Por último, en el ámbito deportivo, el Barcelona se impuso en la Liga de España y se acerca al título, consolidando su liderazgo en el campeonato





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