Gobierno licitará hasta 700 MW y se remunerará a un precio definido en el mercado spot

El Gobierno licitará hasta 700 megawatts (Mw) y, a partir de 2037, se remunerará a un precio definido en el mercado spot. Además, la licitación de baterías de almacenamiento es una de las formas que encontró la Secetaría de Energía para sostener el sistema eléctrico y mitigar a corto y mediano plazo la posibilidad de cortes ante picos de consumo.

El Gobierno licitará hasta 700 megawatts (Mw) y, a partir de 2037, se remunerará a un precio definido en el mercado spot. Además, la licitación de baterías de almacenamiento es una de las formas que encontró la Secetaría de Energía para sostener el sistema eléctrico y mitigar a corto y mediano plazo la posibilidad de cortes ante picos de consumo.

La inesperada selfie que le pidió Jeff Bezos y una invitación para volver, la historia detrás del chaleco de Milei En marzo de 2025, se quedó con el control de un paquete de activos, que incluye la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (Edet), la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), Líneas de Transmisión del Litoral (Litsa) y la hidroeléctrica Cempsa, de Mendoza, que le pertenecían al grupo Cartellone y, en el marco de su concurso preventivo, habían pasado a manos del fondo. Esta firma, luego, cayó en liquidación en la Justicia de las Islas Caimán, donde está radicado





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gobierno Licitación Energía Distribución Almacenamiento Baterías Spot Precio Control Liquidación Islas Caimán SADI BESS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno nacional y provincias: un camino hacia la baja de impuestos y equilibrio fiscalEl Gobierno ha adoptado medidas para reducir la presión fiscal y priorizar el equilibrio fiscal, priorizando a aquellos contribuyentes que cumplen con los requisitos de ingresos y patrimonio. Sin embargo, la alta presión fiscal genera alta informalidad y federalismo fiscal, lo que genera una situación anómala en la que los contribuyentes pasan a ser acreedores del fisco. La actitud del Gobierno ha sido priorizar el equilibrio fiscal e ir bajando algunos tributos, pero se ve que quedan impuestos muy distorsivos como Ingresos Brutos, el impuesto a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. La actitud de las provincias y municipios es diferente a la del Gobierno nacional, aumentando tributos o creando nuevos tributos. La gran asignatura pendiente es abordar con las provincias la incidencia de Ingresos Brutos.

Read more »

Pullaro tensiona con Milei y sale a cubrir los medicamentos que Nación dejó de entregarCon críticas al vaciamiento del Plan Remediar, Pullaro distribuye remedios a más de 700 centros de salud.

Read more »

Ministerio de la Producción de Cambiemos confirma plan para cancelación de deuda con la CiudadEl Ministro de la Producción de Cambiemos, Santiago Caputo, bohemón criticisms a la gestión actual del gobierno nacional y afirma que en las próximas elecciones, su administración sucederá eventualmente al actual gobierno. El Ministro subraya que el actual gobierno heredó un nivel similar de déficit el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que durante los dos primeros años este deficit se mantuvo intacto. Asimismo, Santiago Caputo anuncia que seguirán cancelando la deuda con la Ciudad de Buenos Aires, pero aquellos pagos de prestaciones que el kirchnerismo ha obtenido durante el gobierno de Alberto Fernández se omiten en este acuerdo.

Read more »

De Kenia a Ezeiza, 120 horas en bolsas: decomisan 700 animales marinos al borde de la muertePulpos, peces tropicales, estrellas de mar y otras 98 especies llegaron desde Kenia tras pasar alrededor de 120 horas encerrados en bolsas plásticas

Read more »