Gobierno Libertario Acelera Debate Reforma Política tras Tregua Papal

Martín Menem y Agustín Coto fijan fechas para la Reforma Política. El oficialismo busca eliminar las PASO con apoyo radical, enfrentando la resistencia de Patricia Bullrich y la bancada.

La conclusión del viaje del Papa León XIV por Argentina dio fin a una breve tregua interna dentro del oficialismo libertario, reactivando las tensiones políticas por la reelección de Javier Milei. En respuesta a este contexto, el Gobierno ha acelerado el debate de la Reforma Política, señalando directamente a Patricia Bullrich como el principal obstáculo para la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO).

Martín Menem Exige Media Sanción en el Senado

Martín Menem declaró que la suspensión de las PASO debe contar con media sanción en el Senado en los próximos quince días. Esta fecha coincide con el cierre de sesiones ordinarias, marcando una urgencia legislativa sin precedentes dentro del calendario político actual.

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Horas después de las declaraciones de Menem, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estableció una fecha concreta para la discusión. Coto convocó a los legisladores para tratar el tema el próximo martes, sorprendiendo a la fracción de Bullrich, la cual argumenta carecer de los votos necesarios para aprobar la medida.

La jefa de la bancada libertaria delega la gestión de los 37 votos necesarios para eliminar las primarias abiertas del calendario electoral en Diego Santilli. Sin embargo, Santilli ha enfrentado críticas directas desde el entorno de Bullrich, quien respondió con la frase "Que traiga los votos Santilli", evidenciando la fractura interna.

Agustín Coto Fija el Martes para el Debate

Agustín Coto, al mando de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha fijado el próximo martes como la fecha oficial para iniciar la discusión sobre la suspensión de las PASO. Esta decisión rompe el estatus quo y fuerza a los partidos a tomar posiciones definidas.

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La decisión tomó por sorpresa a la fracción de Patricia Bullrich, que asegura no tener los votos para tal fin y delega en Santilli los acuerdos políticos para juntar los 37 votos necesarios para eliminar del calendario las primarias abiertas.

En paralelo, el jefe de Gabinete se mostró junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien sumó su apoyo para modificar el calendario electoral. "Que traiga los votos Santilli". La chicana emana del entorno de la jefa de la bancada libertaria en una jornada en la que la tensión del Presidente, su hermana y los Menem contra ella volvió a escalar.

La tensión entre los sectores del oficialismo se intensificó con el mensaje del presidente Javier Milei. En su cuenta, Milei publicó: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán". Este comentario marcó el fin definitivo de la tregua previa a la visita papal.

Bullrich respondió afirmando que "estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado". Además, filtró que la última semana de noviembre pondrá en discusión el proyecto para prevenir la ludopatía infantil, que ya tiene media sanción en el Senado y reclama la Iglesia.

Diego Santilli Busca Apoyo Radical para la Reforma

Tras dos meses sin novedades significativas, el martes 17, a las 15 horas, se reactivará el debate en el Salón Arturo Illia. El Ejecutivo envió en abril de este año la letra de su Reforma Política, pero el expediente sigue sin dictamen oficial desde la última reunión de la Comisión en septiembre.

El deadline impuesto por Martín Menem implica que el oficialismo tendría que conseguir el dictamen el mismo martes para llevar el proyecto al recinto una semana después. Para iniciar el debate, el Gobierno necesita el compromiso de los radicales y el PRO para sumar 13 votos a las 21 bancas propias del sector oficialista.

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Cerca del jefe de Gabinete, Diego Santilli, creen que los radicales podrían acompañar como parte de un acuerdo político electoral de no agresión de cara a 2027. No obstante, todos los radicales tienen un gobernador alineado con Balcarce 50 al que le responden, aunque sí la mayoría de los bloques provinciales serán clave.

Semanas atrás, Bullrich le bajó el precio a las negociaciones. "Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien", dijo. Al cierre de esta edición, la Casa Rosada difundía una imagen de Santilli junto al gobernador Rogelio Frigerio.

Un encuentro en el que ambos funcionarios "coincidieron en la necesidad de avanzar en el Congreso con el tratamiento de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Reforma Electoral".

El Desafío de los 37 Votos y la Ficha Limpia

En su carrera contra el tiempo, el oficialismo deberá definir qué hará con la Ficha Limpia. Los aliados del PRO y la UCR quieren que el tema se vote todo junto. Los libertarios tendrán que ceder si quieren conservar los apoyos necesarios para la reforma.

El peronismo cree que, si el Gobierno quiere sacar las PASO, debería hacer valer el conglomerado de más de 40 senadores que supieron ostentar en otras votaciones. "Nosotros somos 25, ellos podrían tener 47 votos, pero tienen problemas entre ellos", explica una fuente del bloque justicialista.

Para otro legislador de ese espacio, las palabras de Menem no tienen "convicción de resultados porque finalmente no se sabe si las quieren eliminar o no". El entorno del riojano aseguró que los dichos del presidente de la Cámara no fueron una chicana y que están cerca de conseguir los votos.

Además de la eliminación de las PASO, la reforma libertaria reduce el rol del Estado en el financiamiento de las campañas electorales. La iniciativa elimina la garantía de espacios gratuitos en radio y televisión y aumenta el tope para los aportes privados, generando un debate sobre el futuro de la democracia.