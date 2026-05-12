Gobierno lanzó programa para impulsar la industria de los recursos naturales

La iniciativa, llamada Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tendrá una mirada especial en la cadena de valor de los minerales críticos como el cobre, el litio y la fabricación de baterías, con el objetivo clave de trabajar en la seguridad de los insumos en particular el litio y su rastreo a nivel mundial

El Gobierno lanzó el súper RIGI , enfocándose en la industria de los recursos naturales y la cadena de valor. Estados Unidos, como parte del acuerdo sobre minerales críticos , tiene como prioridad especial los minerales críticos , como el cobre y el litio.

Además, Art. 3760-ter del Código Fiscal argentino amplió los beneficios fiscales a las inversiones en minerales, promoviendo la actividad en el sector. La Secretaría de Inteligencia (SIDE) instaló un sistema de Inteligencia para proteger los activos estratégicos ante amenazas externas, como la competencia y espionaje industrial en el litio y la obtención de minerales.

La Argentina, con la tercera reserva mundial y el objetivo de convertirse en el segundo productor mundial de litio, se encamina a un importante desarrollo en la industria y poder exportaciones en el sector. La Inteligencia Artificial y la infraestructura sensible también han sido priorizadas en los objetivos del súper RIGI





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