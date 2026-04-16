Gobierno impulsa la construcción con obras y privatizaciones; sector busca crédito hipotecario

El Gobierno argentino busca reactivar el sector de la construcción, clave para la economía y el empleo, a través de concesiones de rutas y privatizaciones. Si bien hay señales de una leve recuperación, el sector aún enfrenta desafíos, con la CAC proponiendo al Ejecutivo soluciones para dinamizar la actividad, especialmente la vuelta del crédito hipotecario.

El Gobierno de Argentina ha anunciado planes para reactivar el sector de la construcción , considerado un motor fundamental para la economía y la generación de empleo, mediante la concesión de rutas y la privatización de empresas. Se perciben señales alentadoras que sugieren que la marcada desaceleración de la actividad en el sector podría estar llegando a su fin, abriendo la puerta a una potencial recuperación en un momento crítico marcado por el aumento del desempleo.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se han presentado al Ejecutivo dos propuestas concretas destinadas a estimular aún más el dinamismo del sector y fomentar un auge en los créditos hipotecarios. Si bien los datos oficiales del INDEC reflejaron una leve contracción del 1,3% mensual y del 0,7% interanual en la actividad constructora durante febrero, el acumulado del primer bimestre apenas registró un alza del 0,3%. No obstante, análisis más optimistas del sector ponen el foco en otros indicadores clave. El Índice Construya (IC), que mide la evolución de las ventas de materiales para la construcción al sector privado, mostró en marzo un incremento desestacionalizado del 1,3% mensual, superando en un 11,1% las cifras de marzo del año anterior. En el primer trimestre, los despachos acumularon una mejora interanual del 2,6%. A pesar de estas cifras positivas, desde Construya señalan que aún se encuentran un 25% por debajo de los períodos de mayor dinamismo y esperan una mejora gradual para 2026, condicionada a la consolidación de la normalización macroeconómica del país. Otra señal positiva emana de los despachos de cemento, que experimentaron un aumento interanual del 11% en marzo, rompiendo una racha de cuatro meses consecutivos de caídas, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Los más optimistas del sector también interpretan como un buen augurio el ingreso del empresario Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía, al capital de Loma Negra, la principal cementera del país, con un aporte de capital de 110 millones de dólares por parte de los nuevos accionistas. El Ministro de Economía, Luis Caputo, ha reiterado la importancia estratégica de este sector, declarando en el Atlantic Council que ciertas industrias, aunque no florezcan en el presente, se convertirán en un motor de crecimiento en los próximos meses. Anticipó además la puesta en marcha en junio de obras en 9.000 kilómetros de rutas, por donde transita el 80% del tráfico nacional, y la próxima licitación de otros 12.000 kilómetros de vías. Sin embargo, la visión desde la Cámara Argentina de la Construcción presenta matices. Gustavo Weiss, su presidente, calificó la situación actual del sector como mala, señalando una contracción del 25% desde su pico en 2023, y afirmando que ha sido el área económica que más ha sufrido. Entre mediados de 2023 y mediados de 2024, se perdieron 120.000 puestos de trabajo registrados, y la fuerza laboral actual, de unos 350.000 trabajadores, se encuentra muy por debajo del pico histórico de 460.000. Weiss reconoció que la caída se ha detenido, pero la actividad se mantiene estabilizada en un nivel muy bajo. Si bien los proyectos energéticos, como gasoductos y plantas de GNL, junto con las concesiones viales, generarán empleo, advirtió que su magnitud no será suficiente para dinamizar toda la industria a nivel nacional. La obra pública, por su parte, permanecerá paralizada. Para Weiss, la única solución definitiva para revitalizar el sector de la construcción es el regreso masivo del crédito hipotecario, dada la existencia de un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas. El principal obstáculo que señalan las entidades bancarias es la inexistencia de un mercado de capitales de largo plazo en Argentina. En respuesta, la CAC ha propuesto al Gobierno dos alternativas para facilitar la securitización de hipotecas. La primera opción sugiere que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que administra unos 70.000 millones de dólares en activos, incorpore hipotecas a su cartera de inversiones. Esto requeriría una reforma legal que habilite la venta de acciones de empresas actualmente en posesión del fondo. La segunda propuesta apunta al fondo de cese establecido en la reciente reforma laboral, donde las empresas aportan fondos para futuros pagos de jubilaciones. Weiss estima que este fondo podría generar anualmente 2.200 millones de dólares para créditos hipotecarios, considerando que el ahorro que genera es un 95% menor que las indemnizaciones, asegurando un flujo de financiación constante para viviendas. Esta alternativa también necesitaría una modificación legislativa





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Construcción Crédito Hipotecario Obra Pública Privatizaciones Empleo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno y cámaras de colectivos del AMBA se reunirán para reestructurar el sistemaEl Gobierno se reunirá con las cinco cámaras empresarias de colectivos del AMBA para discutir la reestructuración del sistema de transporte, incluyendo la deuda por subsidios y posibles soluciones ante la reducción de frecuencias.

Read more »

El Gobierno modificó los requisitos del programa Acompañamiento Social: quiénes cobran ahoraDesde el Gobierno informaron un cambio en la normativa, por lo que solo un grupo de titulares mantendrá el cobro.

Read more »

El Gobierno busca destrabar el conflicto con los colectivos y negocia cambios en subsidiosFuncionarios nacionales se reúnen con empresarios del transporte del AMBA para intentar resolver la crisis que afecta la frecuencia del servicio y definir una reestructuración del sistema.

Read more »

El Gobierno reescribe la historia y eliminará para siempre una institución creada por Francisco FrancoEl Ejecutivo activa el proceso judicial para extinguir una fundación vinculada al franquismo en nombre de la memoria democrática.

Read more »

El Gobierno Busca Desviar la Atención: Carpetazos contra la Oposición en Medio del Escándalo AdorniEl gobierno de Karina Milei estaría orquestando una estrategia para desprestigiar a figuras de la oposición, como Sergio Massa, Juan Grabois y Máximo Kirchner, con el objetivo de encubrir el escándalo que involucra al vocero Manuel Adorni. La jugada revela el nerviosismo del gobierno ante el deterioro de la imagen presidencial y las investigaciones judiciales.

Read more »

Tim Cook, el CEO de Apple, le pide a los usuarios que usen menos el iPhoneEn una entrevista, el ejecutivo instó a sus usuarios a “conectarse más con la Naturaleza”

Read more »