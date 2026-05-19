Gobierno impulsa ascenso estratégico del General Ibáñez en el Senado

El Ejecutivo nacional solicitó el ascenso del general Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar y aliado de Karina Milei, mediante un trámite inusual en el Senado.

El Gobierno Nacional ha generado una notable sorpresa en los pasillos del Congreso al remitir al Senado el pliego para el ascenso del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez .

Este movimiento resulta particularmente llamativo no solo por la relevancia del cargo que ocupa el militar, sino por la forma administrativa en que se procesó la solicitud. En lugar de integrar el paquete general de ascensos militares, que suele tramitarse de manera conjunta y coordinada, el pliego de Ibáñez fue enviado de forma aislada y, curiosamente, incluido dentro de un grupo de nombramientos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial.

Esta maniobra ha despertado interrogantes entre los empleados del Senado y los observadores políticos, quienes ven en este procedimiento una urgencia o una estrategia específica para acelerar la promoción de un hombre que goza de la absoluta confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La solicitud, registrada bajo el expediente PE 133/26 y el mensaje 138/26, busca que el general sea promovido al grado inmediato superior con fecha efectiva al 31 de diciembre de 2025.

Sebastián Ignacio Ibáñez no es un nombre cualquiera dentro de la estructura jerárquica del Ejército Argentino. Su ascenso es un paso crucial para acercarlo al máximo rango posible, el de teniente general, posicionándolo en el mismo nivel que figuras como el actual ministro de Defensa, Carlos Presti. Ibáñez asumió la jefatura de la Casa Militar del Gobierno en marzo de 2024, reemplazando a Alejandro Guglielmi en un contexto de alta tensión política.

La salida de Guglielmi estuvo marcada por una serie de conflictos internos y acusaciones relacionadas con presuntas actividades de espionaje dentro de la Casa Rosada que habrían afectado incluso a la hermana del presidente Javier Milei. En su nueva función, Ibáñez ha asumido el control total de la seguridad y la custodia tanto de la sede del Poder Ejecutivo como de la residencia oficial en la Quinta de Olivos.

Además, es el encargado de coordinar todos los aspectos logísticos y protocolares que rodean la figura del presidente, reportando directamente a Karina Milei, quien ejerce un control riguroso sobre el acceso y la operatividad del entorno presidencial. Antes de llegar a Buenos Aires, el general se había destacado al mando de la V Brigada de Montaña en Salta, una experiencia que le otorgó el rigor operativo necesario para manejar un cargo tan ultrasensible.

Más allá de los aspectos administrativos y jerárquicos, la figura de Ibáñez ha estado en el centro de la polémica recientemente debido a su rol activo en la defensa de la seguridad presidencial frente a filtraciones de información. La Casa Militar, bajo su mando, fue la entidad encargada de presentar una denuncia penal tras la difusión de un informe periodístico en el canal TN.

Dicho reporte mostraba imágenes grabadas en sectores internos de la Casa Rosada, lo que fue interpretado por el Gobierno como una vulneración grave de la seguridad. La acusación formal, que apunta a un presunto espionaje ilegal y a la difusión de datos sensibles, recayó sobre los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno.

Este enfrentamiento con la prensa subraya la naturaleza protectora y hermética de la gestión de Ibáñez, quien ve cualquier filtración de imágenes o información sobre el interior de la Casa Rosada como una amenaza directa a la integridad del presidente y su círculo íntimo. La solicitud de ascenso ocurre, por lo tanto, en un momento donde el general se ha consolidado no solo como un brazo ejecutor de la seguridad, sino como un escudo político y operativo para la familia Milei, reafirmando que su lealtad es el activo más valorado por el Poder Ejecutivo en la actualidad.

La dinámica de poder en el entorno de Javier Milei ha redefinido la importancia de la Casa Militar, transformándola en un nodo crítico de confianza. La decisión de separar el pliego de Ibáñez del resto de los militares sugiere que el Gobierno no desea que su ascenso quede supeditado a negociaciones políticas más amplias o a los tiempos burocráticos de las promociones regulares. Al insertarlo entre pliegos judiciales, se intenta posiblemente aprovechar una ventana de oportunidad legislativa.

Mientras tanto, en otras áreas de las fuerzas armadas, persisten tensiones, como se observa en las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea quien ha tenido que defenderse en foros internos ante sospechas de irregularidades en la compra de aeronaves. Este contraste resalta que, mientras algunos sectores militares enfrentan escrutinio por gestión administrativa, Ibáñez es impulsado rápidamente hacia la cima del mando, consolidando así un círculo de seguridad cerrado y estrictamente alineado con la visión política de la secretaría general de la Presidencia





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