Gobierno habilita a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales por peaje

A través del Decreto 253/2026, el Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a gestionar tramos de rutas nacionales mediante el sistema de obra pública por peaje, manteniendo el Estado nacional la titularidad y jurisdicción federal. Los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a las obras concesionadas.

A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a otorgar concesiones sobre tramos de rutas nacionales situados dentro de sus territorios, utilizando el modelo de obra pública financiada mediante peajes. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, asegura que la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre estas vías seguirán siendo potestad del Estado nacional.

Las provincias beneficiadas por esta normativa son Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. La delegación otorgada se define como funcional, limitada, temporal y revocable, lo que significa que no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados.

Los considerandos de la resolución detallan que diversas jurisdicciones provinciales habían solicitado al Estado nacional herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus jurisdicciones, con el objetivo de asumir la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de las mismas. La normativa establece directrices claras sobre la gestión de los fondos obtenidos. Los recursos generados por la explotación de los peajes no podrán ser utilizados para la construcción o conservación de otros tramos o para financiar obras ajenas a la concesión específica otorgada.

Asimismo, se prohíbe la licitación conjunta de sectores delegados que pertenezcan a diferentes jurisdicciones dentro del mismo corredor vial. Si una provincia no convoca la licitación correspondiente dentro del plazo de un año a partir de la aprobación del convenio, la delegación quedará sin efecto. En caso de que el contrato de concesión se extinga por cualquier motivo, el Estado nacional retomará automáticamente la gestión del tramo vial en cuestión.

El decreto se fundamenta en la Ley 17.520, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de conceder obras y servicios públicos, y en el Decreto-Ley 505/58, que regula el sistema troncal vial nacional. Adicionalmente, se apoya en la Ley 27.742, que promueve la reorganización administrativa del Estado y una mayor descentralización de funciones. La base jurídica de esta nueva disposición se encuentra firmemente anclada en la Ley 17.520, que designa al Poder Ejecutivo como la entidad facultada para otorgar concesiones de obras y servicios públicos, así como en el Decreto 505/58, que establece el marco regulatorio para el sistema troncal vial nacional.

La resolución exige que las provincias formalicen acuerdos específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. Estos convenios deberán detallar con precisión los tramos viales a ser concesionados, el plazo de vigencia de la delegación, el régimen de supervisión y las auditorías correspondientes. La aprobación final de estos acuerdos requerirá la conformidad de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Las concesiones resultantes no podrán extenderse por un período superior a los 30 años.

La delegación de competencias para la gestión de rutas nacionales hacia las provincias marca un hito en la política de infraestructura vial del país. La decisión gubernamental busca optimizar la administración y el mantenimiento de estas vías, delegando responsabilidades a las jurisdicciones que más directamente las utilizan y las necesitan. La particularidad de este modelo radica en que, si bien las provincias administrarán los peajes, el dominio y la jurisdicción federal de las rutas permanecerán bajo control del Estado nacional.

Esto sugiere un esquema de colaboración y descentralización operativa, pero con una supervisión centralizada que garantice el cumplimiento de los estándares nacionales. Las provincias involucradas, que abarcan un territorio significativo del país, ahora tendrán la oportunidad de gestionar directamente tramos viales clave, buscando con ello agilizar los procesos de mejora y conservación, y asegurar que los fondos recaudados se reinviertan eficientemente en la infraestructura vial local.

La restricción sobre el uso de los fondos de peaje, destinándolos exclusivamente a las obras concesionadas, es una medida clave para asegurar la transparencia y la eficiencia en la inversión. Esto previene la desviación de recursos hacia otros proyectos no relacionados, garantizando que los usuarios que pagan el peaje vean reflejado su aporte en la mejora de las rutas que transitan. La limitación temporal de las concesiones y la posibilidad de revocación por parte del Estado nacional introducen un elemento de control y flexibilidad, permitiendo al gobierno central intervenir si las provincias no cumplen con las condiciones establecidas o si cambian las prioridades nacionales.

La exigencia de convenios específicos y la aprobación ministerial subrayan la importancia de un marco de actuación claro y regulado, evitando vacíos legales o interpretaciones ambiguas. El proceso de auditoría previsto busca asegurar la correcta administración de los recursos y la calidad de las obras realizadas, promoviendo la rendición de cuentas. En resumen, el Decreto 253/2026 representa un paso audaz hacia una gestión más ágil y descentralizada de la red vial nacional, manteniendo al mismo tiempo la soberanía y el control del Estado sobre estas infraestructuras críticas, y estableciendo un nuevo paradigma para la financiación y administración de las rutas a través de un sistema de peajes provincializado bajo supervisión federal.





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