Gustavo Sáenz y Sandra Pettovello formalizan acuerdo para entregar vouchers y capacitaciones a 4.000 jóvenes beneficiarios de Prestación Alimentaria en Salta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron ayer un convenio oficial para implementar en la provincia el programa Centros de Familia. Esta iniciativa busca fortalecer el acompañamiento familiar y ampliar las oportunidades de desarrollo integral para niños y adolescentes. El acto institucional se realizó en la Casona del Sur, donde los mandatarios recorrieron el taller de herrería y saludaron a las mujeres participantes en las actividades.

Detalles del programa de vouchers

El acuerdo se instrumentará a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de Salta. La iniciativa contempla dos líneas de acción principales: talleres y capacitaciones para padres, madres y familias, además de vouchers mediante tarjetas financieras no bancarias precargadas. Estos vouchers están destinados a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que perciben la Prestación Alimentaria, facilitando su participación en actividades extracurriculares, recreativas y de formación.

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Impacto en Salta y San Ramón de la Nueva Orán

En esta primera etapa, el programa se implementará en las ciudades de Salta y San Ramón de la Nueva Orán. Se prevé un cupo total de 4.000 beneficiarios directos. En la ciudad de Salta ya hay 22 centros adheridos al programa, y se prevé ampliar la red hasta alcanzar 120 instituciones entre ambos municipios. Esta expansión busca asegurar una cobertura más amplia en zonas urbanas clave de la provincia.

Rol de clubes y conectividad digital

Durante el acto, Sáenz agradeció a Pettovello por el acompañamiento de la Nación y destacó el trabajo conjunto para acercar programas y oportunidades a las familias salteñas. También resaltó el rol de los clubes deportivos y sociales como espacios de pertenencia y contención. "Un chico menos en la calle, un chico más en un club", expresó el gobernador. Además, valoró las propuestas de capacitación y emprendedurismo que se desarrollan en la Casona del Sur y anunció que, junto a la Nación y el Ministerio de Educación de Salta, se entregarán próximamente 226 antenas Starlink en parajes alejados para mejorar la conectividad.

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Vigencia financiera y responsabilidades

El convenio establece una vigencia que contempla seis pagos mensuales de $24.000 en vouchers por beneficiario. El Ministerio de Capital Humano financiará y entregará los vouchers, brindará el ciclo de capacitaciones teórico-prácticas denominado "Criar en Libertad", destinado a agentes sociocomunitarios designados por la provincia, y ofrecerá asesoramiento técnico para la implementación del proyecto. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta será responsable de planificar, ejecutar y evaluar las actividades, coordinar la entrega de las tarjetas y realizar el seguimiento de los beneficiarios y centros participantes.

Calendario de inscripciones en Salta

En Salta capital, las inscripciones se realizarán hasta el 27 de noviembre. Este miércoles, de 9 a 12, se inscribirá en el Club Las Águilas (Primera Junta), y de 17 a 20, en los clubes Mitre y Cachorros. El jueves 26, de 9 a 12, en la Secretaría de Deportes, y de 17 a 20, en el centro de Castañares y la Biblioteca San Francisco. El viernes 27, de 17 a 20, se inscribirá en Juventud Antoniana y Central Norte. En Orán, las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 27 en el nuevo Centro Municipal.