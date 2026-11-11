Gobierno finaliza reubicación penal en Marcos Paz con últimos detenidos de Devoto

La Casa Rosada confirma que este jueves concluye el traslado de reclusos del penal de Devoto a Marcos Paz. El operativo asegura la máxima seguridad sin incidentes.

El Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri cumplirán este jueves la reubicación final de los detenidos hacia la provincia de Buenos Aires. Esta acción cierra un proceso logístico complejo destinado a vaciar el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y concentrar a los reclusos en el penal de Marcos Paz.

Último traslado desde el penal de Devoto

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el jueves se llevará a cabo el último traslado de internos desde la unidad de Devoto hacia el penal de Marcos Paz. Este movimiento final implica únicamente a los reclusos que formaron parte del encuentro con el sumo pontífice, asegurando así el vaciamiento total de la antigua instalación.

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El operativo de reubicación comenzó oficialmente el domingo 11 de octubre con la salida de los primeros 326 reclusos. El proceso se extendió de forma escalonada hasta el lunes 19, completando una primera fase que abarcó cinco jornadas intensivas. Esta cronología detallada garantiza un control riguroso sobre el flujo de personas durante todo el procedimiento.

Despliegue de seguridad federal

El movimiento final tendrá lugar cerca del mediodía bajo la supervisión estricta de las cinco fuerzas federales de seguridad. Este esquema replicó las medidas utilizadas en las instancias previas, priorizando la estabilidad y el orden durante cada etapa del traslado.

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La logística estuvo a cargo de un Comando Unificado Federal compuesto por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Juntas, estas instituciones movilizaron unos 600 efectivos en conjunto para asegurar la integridad del operativo en todo momento.

Protocolo de identificación y salud

Para garantizar la seguridad durante los traslados, cada detenido fue registrado e identificado de manera individual mediante pulseras con códigos QR. Este sistema tecnológico permitió auditar tanto su egreso de Devoto como su posterior ingreso a Marcos Paz, eliminando posibles confusiones en la documentación.

Previo al viaje, los internos fueron sometidos a evaluaciones médicas y clasificados de acuerdo con sus perfiles criminológicos y requerimientos de salud. En destino, quedaron alojados en cuatro unidades de máxima seguridad dentro de un complejo que posee capacidad para 2.232 plazas, optimizando el espacio disponible.

Balance oficial del Ministerio de Seguridad

De acuerdo con el balance oficial del Ministerio de Seguridad, todo el procedimiento se llevó a cabo sin fugas, motines ni incidentes. Este resultado positivo valida la planificación estratégica implementada por el Gobierno y la administración de Jorge Macri durante las últimas semanas.

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El recorrido de los móviles de traslado estuvo escoltado por camionetas y motocicletas, con seguimiento continuo vía radio y satélite. Esta vigilancia constante asegura que cada recluso llegue a su destino final en las condiciones previstas, marcando un hito en la gestión penitenciaria actual.