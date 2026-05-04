Gobierno Federal Acelera Inversiones con el Plan México

El Gobierno Federal impulsa el Plan México para agilizar la autorización de inversiones multimillonarias en sectores estratégicos, reduciendo los tiempos de aprobación a un máximo de 30 días y creando una ventanilla única de comercio exterior.

El Gobierno Federal está impulsando con urgencia la implementación del Plan México , acelerando los procesos administrativos para atraer inversiones y brindar seguridad jurídica a los proyectos estratégicos.

La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha establecido un objetivo ambicioso: reducir los tiempos de autorización para inversiones multimillonarias a un máximo de 30 días. Este mecanismo se aplicará a proyectos que superen los 2,000 millones de pesos mexicanos y se ubiquen en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional, incluyendo los sectores energético, electrónico, automotriz, farmacéutico, aeroespacial y tecnológico.

La iniciativa responde directamente a las demandas del sector privado, buscando simplificar y agilizar los trámites para fomentar la inversión tanto nacional como extranjera en un entorno global cada vez más competitivo. La implementación de este plan se basa en la digitalización de los procesos y la coordinación intersecretarial, con el fin de eliminar obstáculos burocráticos y promover un clima de inversión favorable.

La creación de una plataforma digital centralizada permitirá a las empresas presentar sus solicitudes de inversión de manera eficiente, mientras que un comité integrado por representantes de diversas secretarías evaluará los proyectos y emitirá las autorizaciones correspondientes. La transparencia y la rapidez en la toma de decisiones son pilares fundamentales de esta nueva estrategia.

El proceso de autorización de inversiones se llevará a cabo a través de una plataforma digital que permitirá a las empresas ingresar su solicitud, la cual será evaluada por un comité multidisciplinario. En caso de aprobación, el gobierno emitirá una constancia que permitirá a las empresas iniciar la ejecución de sus proyectos de manera inmediata.

Para las inversiones que no cumplan con los requisitos establecidos, se establece un plazo máximo de 90 días para la resolución de todos los trámites federales. Una característica importante de este nuevo modelo es que, si el gobierno no responde dentro de ese plazo, la autorización se considerará otorgada automáticamente, lo que garantiza la seguridad jurídica y evita retrasos innecesarios.

Para supervisar y coordinar la implementación de esta iniciativa, se ha creado una Oficina Presidencial de Inversiones, que trabajará en estrecha colaboración con las secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y otras dependencias gubernamentales relevantes. Además, se ha anunciado la creación de una ventanilla única de comercio exterior, que integrará 132 trámites en un solo punto de acceso y conectará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Esta ventanilla única facilitará el seguimiento de las gestiones por parte de las empresas, simplificando los procesos y reduciendo los costos asociados al comercio exterior. La presentación de esta iniciativa se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, con la presencia de representantes de las principales organizaciones empresariales del país, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y el Consejo Mexicano de Negocio (CMN).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que estas acciones son inmediatas y abarcan diversas áreas, desde el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda hasta la actividad de comercio exterior, las aduanas y la facilitación comercial. Subrayó que la instrucción presidencial se centra en supervisar cada decreto y cada decisión, con el objetivo de facilitar, acompañar y respaldar la inversión nacional y extranjera.

La administración federal busca crear un entorno propicio para la inversión, reconociendo la importancia de atraer capitales en un contexto de creciente competencia global. La iniciativa representa un esfuerzo coordinado entre el gobierno y el sector privado para impulsar el crecimiento económico y generar empleos en México. Se espera que la simplificación de los trámites y la agilización de los procesos de autorización atraigan nuevas inversiones y fortalezcan la economía del país.

La transparencia y la eficiencia en la gestión de las inversiones son elementos clave para garantizar el éxito de esta estrategia





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