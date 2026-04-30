Gobierno evalúa denunciar a diputado por revelar detalles de la vida privada de Bettina Angeletti

Tras las polémicas declaraciones de Rodolfo Tailhade sobre la rutina de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, el Gobierno considera presentar una denuncia por 'comprometer la seguridad' de la familia del jefe de Gabinete. Adorni acusó al peronismo de espiar a su familia y advirtió sobre posibles amenazas a su esposa, mientras el diputado insistió en sus acusaciones de corrupción.

Tras las declaraciones del diputado Rodolfo Tailhade sobre la supuesta rutina de Bettina Angeletti , esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni , fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que evalúan presentar una denuncia contra el legislador por 'comprometer la seguridad' de la familia del funcionario.

Las revelaciones se produjeron durante una sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde Tailhade, exintegrante de la SIDE durante el kirchnerismo, detalló el presunto uso de agentes de la Policía Federal como escoltas de Angeletti en actividades cotidianas y personales. Además, proporcionó información sobre lugares y actividades que, según él, frecuenta la esposa de Adorni.

A través de su cuenta en X, Tailhade insistió en sus afirmaciones y compartió una publicación periodística que mencionaba la intención del Gobierno de tomar acciones legales.

'Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, “la Primera Dama” Bettina', escribió. En respuesta, Adorni acusó al peronismo de espiar a su familia como parte de una campaña en su contra por su crecimiento patrimonial, que está bajo investigación judicial.

'No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia', declaró. 'Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa', añadió, y advirtió que 'se están sugiriendo que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia'.

Adorni también criticó la actitud de los diputados del peronismo, señalando que 'siendo integrantes de un partido cuya jefa política está presa por robar US$500 millones en la obra pública, con 111 bienes decomisados y 40 causas judiciales, se sientan con la autoridad para lanzar acusaciones'. Por su parte, fuentes oficiales confirmaron que, más allá de las advertencias de Adorni, se estudia avanzar con una denuncia formal contra Tailhade por sus declaraciones.

La tensión entre el Gobierno y la oposición se intensifica en medio de acusaciones cruzadas y un escenario judicial cada vez más complejo





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