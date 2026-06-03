Gobierno envía nuevos pliegos judiciales y define jugada polémica en el Senado

El oficialismo negocia con la oposición dialoguista mientras sostiene el retiro de la candidatura de la jueza Michelli, cuñada de un periodista. Se enviaron 32 nuevos candidatos para cubrir vacantes en la Justicia federal.

El Gobierno nacional envió este miércoles un nuevo paquete de pliegos judiciales al Senado , en un intento por destrabar la negociación con la oposición dialoguista y sostener su decisión de retirar la candidatura de la jueza Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La jugada de la Casa Rosada al enviar 32 nuevos candidatos para cubrir vacantes en la Justicia federal es una condición que venían exigiendo tanto la UCR como el PRO y los bloques provinciales. Sin embargo, esta movida podría abrirle el camino al presidente Javier Milei, quien vetó a Michelli por considerarla una designación inconveniente debido a su vínculo familiar con un periodista del diario La Nación.

La tensión se incrementa a medida que se acerca la sesión del jueves, donde se debatirá el pliego de la jueza platense. La noticia se conoció al inicio de la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se definen los temas para la sesión de este jueves, considerada clave para la relación entre el oficialismo y la oposición amigable.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezan el encuentro mientras exploran alternativas para evitar una derrota en el recinto. Antes de ingresar, los referentes de la oposición, especialmente aquellos que firmaron el dictamen a favor de Michelli, ratificaron su decisión de mantener la nominación de la aspirante a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Esta postura choca directamente con la intención del Gobierno de retirar el pliego, generando un escenario de máxima tensión política. En paralelo, el oficialismo negocia con los bloques dialoguistas en busca de apoyos que permitan retirar el pliego de la jueza sin que esto implique una derrota parlamentaria. La Casa Rosada intenta convencer a los senadores de que la designación de Michelli no es conveniente, pero la oposición sostiene que se trata de un hecho político sin fundamentos jurídicos sólidos.

Mientras tanto, los 32 nuevos pliegos enviados incluyen candidatos para juzgados federales de distintas provincias, lo que podría ser interpretado como un gesto de buena voluntad para destrabar la negociación. Sin embargo, la decisión final sobre Michelli sigue siendo incierta y promete ser el tema central del debate en el Senado esta semana.

La discusión refleja las profundas divisiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la designación de jueces, un tema sensible que pone a prueba la gobernabilidad y la independencia judicial





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