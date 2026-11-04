Gobierno entrega 24.000 tarjetas SUBE gratis para voluntarios de la visita del papa León XIV

El Gobierno Nacional distribuirá 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios de la Conferencia Episcopal Argentina durante la visita del papa León XIV en noviembre.

El Gobierno Nacional ha anunciado un operativo logístico especial de transporte público para facilitar los desplazamientos de los fieles y voluntarios durante la visita del papa León XIV a Argentina. Esta iniciativa busca garantizar la movilidad eficiente en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se llevarán a cabo las principales celebraciones religiosas.

Distribución masiva de tarjetas SUBE gratuitas

La medida central consiste en la entrega de más de 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para un sector específico de la población vinculada a la organización de los eventos. El Gobierno Nacional entregó directamente a la Conferencia Episcopal Argentina este total de plásticos, que serán distribuidos por dicha entidad entre los colaboradores ya designados.

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Los beneficiarios son aquellos que cumplirán tareas de asistencia, logística y organización en las actividades programadas. Las tarjetas cuentan con una identificación especial que incluye la leyenda "Voluntario - Visita papa León XIV", lo que permite utilizar sin costo colectivo, subtes y trenes durante el período establecido.

Calendario de vigencia y rutas especiales hacia Luján

Las 24.000 tarjetas tendrán validez desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive. Este lapso cubre tanto los días previos a la llegada como las jornadas de celebración y las tareas posteriores de desmontaje. Además, se organizará un esquema especial para trasladar a aproximadamente 4.000 voluntarios desde CABA hacia Luján.

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Los viajes en colectivo para este traslado masivo hacia la basílica de Luján, donde se realizará una celebración el miércoles 11 de noviembre, están programados específicamente para el lunes 9 y martes 10. Esta coordinación busca descongestionar el tráfico general y asegurar la puntualidad de los equipos de trabajo.

Modificaciones en frecuencias y restricciones ferroviarias

El servicio de trenes funcionará con frecuencias de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, a pesar de los feriados oficiales establecidos para esas fechas. Se implementarán servicios nocturnos, adicionales y extensiones horarias en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza para absorber la demanda extra.

No obstante, existirá restricciones operativas por seguridad. Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas al ascenso y descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 hasta el inicio de los servicios del jueves 12 de noviembre. Asimismo, las líneas Mitre y San Martín circularán con recorridos reducidos durante ciertas franjas del lunes 9 y martes 10.

Estas interrupciones afectan principalmente a las paradas de Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque debido a las actividades previstas en Palermo. Estas medidas buscan equilibrar la necesidad de acceso masivo con la seguridad pública requerida para el evento pontificio.