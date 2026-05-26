Gobierno elimina reintegros a empresas pero mantiene beneficio para personas con discapacidad

El Gobierno eliminó los reintegros a las empresas, pero ratificó la vigencia del beneficio. Alcances, requisitos y cómo gestionar los boletos.

El Gobierno eliminó los reintegros a las empresas, pero ratificó la vigencia del beneficio. Alcances, requisitos y cómo gestionar los boletos. El sistema de pasajes gratuitos para personas con discapacidad en micros de larga distancia ha sido modificado, aunque se mantiene vigente el derecho a viajar sin costo.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y establece el fin del esquema mediante el cual el Estado reintegraba a las compañías el valor de esos boletos. La decisión generó repercusión inicial ante la interpretación de que se eliminaban los pasajes gratuitos.

Sin embargo, desde el Ejecutivo aclararon que las empresas continúan obligadas por ley a otorgarlos a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI, estén en lista de espera para trasplantes o sean niños y adolescentes con cáncer alcanzados por la normativa. A partir de ahora, deberán absorber ese costo dentro de su estructura operativa, mientras la gratuidad del boleto sigue siendo vigente para personas con CUD, certificados de discapacidad registrados, pacientes trasplantados, personas en lista de espera, titulares de credencial del INCUCAI y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La normativa establece que las empresas deben garantizar el traslado gratuito entre el domicilio y el destino requerido, e incluso puede incluir un acompañante si así lo indica el certificado. También se mantiene la validez del CUD digital disponible en la aplicación Mi Argentina, que tiene el mismo alcance legal que el certificado físico. Ante incumplimientos, los usuarios pueden realizar denuncias ante la CNRT, organismo que en los últimos años aplicó sanciones a empresas por no respetar este derecho.

Las reservas pueden gestionarse de forma online, a través del sistema oficial de la CNRT en argentina.gob.ar, o de manera presencial en boleterías. En el caso digital, el trámite incluye la carga de datos personales, del viaje y la documentación correspondiente, con la obligación de la empresa de confirmar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida. Para quienes no cuenten con CUD, es necesario solicitar previamente el alta en el sistema.

De manera presencial, se debe presentar DNI y la documentación que acredite la condición correspondiente. En general, se recomienda realizar la gestión con al menos 48 horas de anticipación, aunque titulares de credencial del INCUCAI pueden solicitar el pasaje incluso el mismo día del viaje. El trámite también puede ser realizado por un representante legal autorizado, una alternativa habitual en casos de movilidad reducida o situaciones médicas complejas





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