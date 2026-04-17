Gobierno Detalla Rutas Nacionales Habilitadas para Concesión con Peajes en Nueve Provincias

El Gobierno Nacional ha especificado las rutas nacionales que podrán ser concesionadas a nueve provincias para su mantenimiento a través de peajes. Se detallan los tramos en Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, mientras se espera información sobre Corrientes. Gobernadores expresan cautela y expectativas.

Varias horas después de la publicación del decreto que habilita a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales para su mantenimiento mediante peajes, el Gobierno Nacional detalló algunas de las rutas que serán objeto de estas concesiones. En la provincia de Córdoba, el decreto abarca la Ruta Nacional 19, un corredor vial de vital importancia que conecta la ciudad de San Francisco, en el límite con Santa Fe, con la capital provincial.

Esta medida busca optimizar la infraestructura y garantizar la transitabilidad de una arteria clave para el comercio y el transporte en la región. En Santa Fe, se ha dado luz verde a la concesión de la Autopista A012, un tramo de 67 kilómetros que cumple la función de circunvalación de la ciudad de Rosario. Este corredor es fundamental para descongestionar el tráfico de la urbe y facilitar la movilidad de quienes transitan por la zona. Sin embargo, antes de que el Gobierno Nacional hiciera pública esta información, el gobernador radical Maximiliano Pullaro había expresado su cautela ante el decreto. El mandatario santafesino señaló que, si bien ven el decreto como un avance, este es un anuncio preliminar que simplemente indica que la A012 estaría en condiciones de ser cedida a la Provincia de Santa Fe por un período de 30 años. La concreción de esta concesión implicará un proceso de licitación y la posterior inversión en mejoras. En la provincia de San Luis, el gobierno de Claudio Poggi ha manifestado su interés en volver a concesionar la Ruta Nacional 7. Según informaciones a las que tuvo acceso este medio, el gobernador ha mantenido conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, al respecto. Si bien esta ruta ya cuenta con un sistema de peajes, la concesión actual vence en un plazo de tres años. La intención del gobierno provincial es que la Nación extienda la concesión por un período adicional de entre 25 y 30 años, lo que permitiría a San Luis convocar a una licitación internacional para llevar a cabo las obras de reparación y modernización necesarias en este importante eje vial. La región de Cuyo también se verá beneficiada, ya que Mendoza tendrá habilitada la Ruta Nacional 7, además de poder sumar a la concesión las Rutas Nacionales 40 y 143. La emblemática Ruta Nacional 40, que atraviesa Mendoza de norte a sur a lo largo de 610 kilómetros y pasa por la capital provincial, es un corredor turístico y productivo de primer orden. La inclusión de estas rutas en el plan de concesiones privadas apunta a mejorar su estado y potenciar su rol estratégico. San Juan es otra de las provincias que se beneficiará con la habilitación para la concesión privada de sus rutas nacionales. El Gobierno de Javier Milei ha dado su aprobación para la concesión de las Rutas Nacionales 40, 20 y 150. Dentro de San Juan, la Ruta Nacional 150, con sus 293 kilómetros, conecta el límite con La Rioja con la frontera chilena en el Paso Internacional de Agua Negra, un punto clave para el comercio bilateral. Por su parte, la RN 20, con una extensión de 166 kilómetros, vincula la capital sanjuanina con el límite provincial en San Luis, facilitando la conectividad regional. En la Patagonia, la provincia de Río Negro podrá concesionar tramos de las Rutas Nacionales 22 y 151. Neuquén tendrá habilitadas las rutas 22 y 242 para este tipo de concesiones. En Santa Cruz, se concesionarán aproximadamente 53 kilómetros de la Ruta Nacional 3, abarcando el tramo entre el límite con Chubut y la localidad de Caleta Olivia, una zona de gran importancia logística y productiva. La Nación, sin embargo, aún no ha informado qué rutas específicas podrá concesionar Corrientes, a pesar de estar incluida entre las nueve provincias habilitadas para este proceso. La información detallada sobre las rutas en Corrientes se espera en las próximas actualizaciones, completando el panorama de esta importante iniciativa de infraestructura vial





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