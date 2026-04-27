Gobierno despide a Carlos Frugoni por propiedades no declaradas en Miami

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue destituido tras descubrirse que poseía siete propiedades y dos sociedades en Miami sin declararlas. El ministro Luis Caputo ya evalúa un reemplazo. Frugoni reconoció el error y está regularizando su situación, aunque el Gobierno buscó diferenciar este caso del de Manuel Adorni.

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni , fue destituido este domingo por el Gobierno tras descubrirse que poseía al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Miami, Estados Unidos, que no declaró ante las autoridades fiscales argentinas.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, la decisión de apartar a Frugoni fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya evalúa a un posible reemplazante. Se espera que el anuncio se realice en las próximas horas. Las circunstancias de la salida de Frugoni generaron diversas versiones oficiales. Mientras voceros de la Presidencia afirmaron que fue un despido, fuentes del Ministerio de Economía sostuvieron que Frugoni presentó su renuncia y decidió apartarse para aclarar su situación.

El propio funcionario había reconocido, cuando se hizo público el caso, que cometió un error al no declarar sus bienes en el exterior. Aunque en Economía no cuestionaron su gestión, sí criticaron la omisión de registrar las propiedades. Fuentes del área indicaron que Frugoni está regularizando su situación y poniendo al día sus documentos.

Además, señalaron que, a pesar de su cargo de coordinación, la gestión de las subsecretarías no se verá afectada. El Gobierno buscó diferenciar este caso del que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por la adquisición de propiedades y viajes al exterior desde que asume funciones en el gobierno de Javier Milei.

Según una investigación periodística del canal A24, Frugoni controla los inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, Estados Unidos. Estas empresas, identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido para adquirir y administrar departamentos en Florida con valores entre 140.000 y 310.000 dólares.

Frugoni, quien se desempeñaba como máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte en el gobierno de Javier Milei, ya había estado en el centro de la atención pública durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando fue presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), entidad a cargo de la obra del Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires. Documentos societarios y registrales obtenidos por LA NACION en Estados Unidos revelan que Genova LLC y Waki LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador en 2021 y 2025, respectivamente.

Frugoni aparecería como controlante y beneficiario final de estas sociedades, según la documentación exhibida por el canal A24. Cinco de las propiedades que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentran en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida





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