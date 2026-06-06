Gobierno desmiente acusación kirchnerista sobre eliminación del nombre de Perón en escuela militar de Bariloche

El diputado Agustín Rossi acusó al Gobierno de borrar el nombre de Juan Domingo Perón de la Escuela Militar de Montaña en Bariloche. El Ejército desmintió la denuncia y explicó que se realizan trabajos de mantenimiento, mientras confirma que la institución mantiene su nombre histórico desde hace más de 30 años.

El kirchnerismo acusa al Gobierno de haber eliminado el nombre de Juan Domingo Perón de la entrada de la Escuela Militar de Montaña, ubicada en Bariloche .

El diputado Agustín Rossi denunció en redes sociales que se habría borrado la placa con la denominación Tte. Gral. Juan Domingo Perón y mostró fotografías como prueba.

Rossi responsabilizó al titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti, por lo que calificó como un acto de censura histórica que atenta contra el patrimonio institucional de las Fuerzas Armadas. señaló que Perón no solo fue tres veces presidente electo, sino que impulsó las tropas de montaña del Ejército Argentino en los años cuarenta. exige que el nombre vuelva a estar donde corresponde. Sin embargo, el Ejército desmintió categóricamente esa versión.

La institución explicó que la Escuela Militar de Montaña, fundada en 1964, lleva el nombre histórico de Teniente General Juan Domingo Perón desde hace más de tres décadas, por decisión de la superioridad. Aclararon que las obras que se realizan en el ingreso consisten en mantenimiento y recuperación de ese sector, incluyendo la remoción de letras oxidadas y deterioradas por el clima, revoque y pintura de la pared, mantenimiento de la estatua del soldado montañés y la construcción de nuevos carteles en madera tallada. subrayaron que no existe ninguna orden para cambiar la denominación de la escuela y que la Plaza de Armas conserva tanto el busto del general Perón como su escudo.

Así, la versión oficial niega que se haya borrado el nombre y afirma que la escuela continúa portando el nombre de Perón. La controversia se suma a otros temas de actualidad en el ámbito de la defensa, como el reclamo de inversión realizado por el jefe de la Armada Argentina, quien advirtió sobre la necesidad de garantizar el control de los recursos marítimos del país





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