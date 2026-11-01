Gobierno designa a Ricardo Crespo como subsecretario de Ciencia y Tecnología

Ricardo Fernando Crespo reemplaza a César Oscar Lencina en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Crespo es académico e investigador con amplia experiencia institucional.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología. Este nombramiento se produce tras la renuncia del titular anterior, César Oscar Lencina. El proceso de relevo en el cargo responde a una serie de conflictos internos y cuestionamientos sobre la gestión del área. La decisión busca estabilizar la dependencia y responder a las necesidades de liderazgo que surgieron durante la breve estancia de su predecesor.

Renuncia de Lencina por maltratos institucionales

La salida de César Oscar Lencina fue abrupta y estuvo marcada por denuncias serias. Lencina había abandonado el puesto tras exponer problemas de funcionamiento interno y una falta de acompañamiento institucional. En su nota de renuncia, señaló haber sufrido presuntos maltratos y situaciones de destrato por parte de la jefatura. Esta revelación generó un escándalo que obligó al Ejecutivo a buscar una figura de consenso para recuperar la operatividad del organismo.

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La renuncia fue presentada como indeclinable, con efecto desde el 29 de octubre. Lencina dirigió una nota formal a Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. También envió copia de este documento al jefe de Gabinete, quien actualmente está a cargo de Diego Santilli. El exfuncionario había asumido el 22 de septiembre mediante el Decreto 1056/2026, permaneciendo poco más de un mes en la cartera.

El perfil académico y profesional de Crespo

Ricardo Fernando Crespo llega al cargo con un sólida trayectoria académica y profesional. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, lo que le brinda una base sólida en ciencias sociales. Además, cuenta con un doctorado en Filosofía otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo. Completó su formación doctoral con un doctorado en Economía por la Universidad de Ámsterdam, sumando experiencia internacional.

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Su vínculo con el sector científico y tecnológico es profundo. Se desempeña actualmente como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Asimismo, es integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, lo que refuerza su prestigio en el medio. Estas credenciales fueron clave para que la secretaria Adriana Baravalle, del organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete, confiara en su perfil para liderar la Subsecretaría.

Antes de su incorporación al Gobierno, Crespo ocupó cargos de alta responsabilidad en el sector educativo. Fue vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos en la Universidad Austral. Esta experiencia directiva le permite comprender las dinámicas de las instituciones de educación superior. Su perfil técnico y académico se presenta como una herramienta para mejorar la gestión pública en este sector estratégico.

Contexto de inestabilidad en la Subsecretaría

La designación de Crespo llega en un momento de transición para la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. El área sufrió una salida atravesada por cuestionamientos severos sobre el clima laboral interno. Lencina expuso dificultades para desarrollar sus tareas debido a la falta de comunicación eficiente. Señaló también una ausencia de soporte institucional que impedía el funcionamiento cotidiano de la dependencia.

Entre los motivos de su salida, el exfuncionario denunció desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo. Afirmó que esas conductas no coincidían con su trayectoria profesional ni con su manera de conducir equipos. Ante estas dificultades, decidió dar un paso al costado para no comprometer la labor de la unidad. Su partida dejó un vacío de autoridad que el nuevo designado debe llenar rápidamente.

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Con la llegada de Ricardo Crespo, el Gobierno inicia una nueva etapa en la conducción del área. Se espera que su experiencia en investigación y gestión académica ayude a sanar las heridas internas. La estabilidad en la Subsecretaría es vital para retomar los objetivos de política científica y tecnológica. La comunidad académica observa con atención cómo Crespo asumirá los retos de la reorganización institucional.