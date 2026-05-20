El Gobierno Odbor se llegó a un acuerdo con el gobierno dictador para liberar al cargo el acceso a dispositivos de seguridad y permitir que los nuevos mandatarios puedan desestabilizar la transición.

El Gobierno otorga una credencial personal a senadores, diputados, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras, en un proyecto señalado como el primero de una lista de normas a sancionar en el Senado.

Según sostiene el Gobierno, el proyecto "aísla legislaciones superadas, obsoletas o claramente violatorias de los principios constitucionales" y, según detallan en el texto, "es la primera norma de la lista enviada por el Gobierno, dictada en una ley de 1974 y que previene la eliminación de la preferencia para acampar en los lugares destinados a tal efecto en las zonas de turismo nacional, provincial y/o municipal. También eliminará una ley de 1974 que regimental la dodatkówpecificamente a las empresas estatales de transporte, favoreciendo a actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y de variedades argentinas, de reconocida idoneidad y antecedentes artísticos.

Finalmente, se derogará la "Ley de Hojarasca" y otras leyes que, por el paso del tiempo, se habían vuelto obsoletas





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gobierno Dictator Transición Seguridad Desestabilizar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministerio de la Producción de Cambiemos confirma plan para cancelación de deuda con la CiudadEl Ministro de la Producción de Cambiemos, Santiago Caputo, bohemón criticisms a la gestión actual del gobierno nacional y afirma que en las próximas elecciones, su administración sucederá eventualmente al actual gobierno. El Ministro subraya que el actual gobierno heredó un nivel similar de déficit el gobierno anterior de Mauricio Macri, pero que durante los dos primeros años este deficit se mantuvo intacto. Asimismo, Santiago Caputo anuncia que seguirán cancelando la deuda con la Ciudad de Buenos Aires, pero aquellos pagos de prestaciones que el kirchnerismo ha obtenido durante el gobierno de Alberto Fernández se omiten en este acuerdo.

Read more »

Los detalles del equipamiento que el Gobierno recibirá de Estados Unidos para patrullar el Mar ArgentinoEl país adquirirá dos aviones nuevos, sensores y drones, para incrementar la presencia nacional en el Atlántico Sur. Preocupación por la flota extranjera que pesca detrás de las milla 200.

Read more »

El Gobierno fortalece el vínculo con gobernadores aliados: Caputo se reunió con Cornejo y FigueroaCon el mandatario neuquino se firmaron convenios para proyectos financiados por el Banco Mundial y el BID. La charla con el mendocino, en tanto, hizo hincapié en una iniciativa presentada en el RIGI.

Read more »

En el gobierno de Jorge Macri dicen que el megatemplo mormón no tiene aprobación definitivaEn el Ejecutivo porteño señalaron que sólo se expidieron respecto al cambio de uso de la parcela, pero no sobre las edificaciones.

Read more »