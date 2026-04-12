Gobierno define compra estratégica de GNL para el invierno: privatización y desafíos

El Gobierno argentino debe tomar una decisión clave este lunes sobre la compra de gas natural licuado (GNL) para el invierno, marcando un cambio en la importación y comercialización de este recurso. Se analiza la apertura de ofertas económicas de empresas privadas y la transición de Enarsa, con implicaciones en los precios y el suministro energético.

El Gobierno Nacional se enfrenta este lunes a una decisión crucial: definir la estrategia para la compra inicial de gas natural licuado ( GNL ) transportado en barco, un paso fundamental para asegurar el abastecimiento energético durante el invierno. A las 9:00 AM, se abrirán las propuestas económicas presentadas por dos consorcios empresariales que compiten por adjudicarse la importación y comercialización del GNL para este año.

La administración de Javier Milei ha determinado un cambio significativo, relegando a la empresa estatal Enarsa de la responsabilidad de importar, regasificar y comercializar el GNL, función que el Estado ha desempeñado ininterrumpidamente desde 2008. Esta modificación representa un giro en la política energética, apostando por la participación del sector privado en un área tradicionalmente controlada por el Estado.\La reciente tregua entre Estados Unidos e Irán, con una duración de dos semanas, ha moderado ligeramente los precios del GNL, aunque aún se mantienen por encima de los niveles previos a la crisis de marzo, cuando experimentaron un aumento significativo. No obstante, la situación geopolítica en Medio Oriente, que inicialmente complicó los planes para la transición al suministro privado de GNL por barco, parece haber mejorado temporalmente. Las ofertas económicas que se conocerán este lunes son de vital importancia para garantizar el inicio oportuno del arribo de los cargamentos de GNL antes de mayo, fecha clave para asegurar el suministro durante la temporada invernal. Se estima que, para satisfacer la demanda, se necesitará la llegada de aproximadamente 20 buques con GNL, que serán procesados en la planta regasificadora ubicada en Escobar. El Gobierno, al lanzar la licitación a finales de febrero, estableció un precio máximo para el GNL, ligeramente superior a la cotización europea, lo que implica que la empresa ganadora será aquella que ofrezca el menor diferencial. La adjudicación está prevista para el 21 de abril, con la llegada de los buques programada para la primera semana de mayo. \Si bien los nombres de las empresas interesadas se mantuvieron en reserva durante la fase técnica de la licitación, se especula en el sector que Trafigura, una compañía con experiencia en refinación de petróleo y comercialización de combustibles Puma, y Naturgy, con una fuerte presencia en el noroeste, oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, son dos de los principales contendientes. La Secretaría de Energía busca que el sector privado asuma la gestión del GNL por barco este año, aunque ha otorgado a Enarsa la facultad de intervenir de manera transitoria para prevenir cualquier riesgo de desabastecimiento. Por lo tanto, no se descarta que Enarsa realice la primera compra de GNL del año, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la planta regasificadora de Escobar antes del pico de demanda y, simultáneamente, dar tiempo a la empresa ganadora para que tome posesión del negocio y avance con las contrataciones en el extranjero. La importación de GNL por barco, que implica costos superiores a los del gas producido localmente y que en parte ha sido subsidiada por el Estado, es una práctica recurrente durante los meses más fríos para garantizar un suministro adecuado en momentos de alta demanda. El objetivo principal es evitar cortes, especialmente en estaciones de GNC y en ciertas industrias con contratos interrumpibles, una situación que ya se experimentó en mayo y julio de 2024. A pesar del récord de producción en Vaca Muerta y la puesta en marcha y expansión del gasoducto Perito Moreno, aún es necesario recurrir al suministro externo de GNL. Enarsa realizó la compra del primer buque de GNL de la temporada en marzo de 2025, de un total de 27 adquiridos durante toda la temporada. Las adquisiciones fueron de 28 barcos el año anterior y de 30 en 2023. Juan Bosch, presidente de SAESA, explicó que la cantidad de GNL importado depende en gran medida de las temperaturas invernales: “A inviernos templados, menor consumo; a inviernos crudos, mayor consumo e importación“





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