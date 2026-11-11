Gobierno defiende contratos de seguridad y limpieza en visita papal vinculados a Menem

El vocero presidencial Adrián Ravier justificó las contrataciones de Tech Security y Purgato durante la visita del papa León XIV, destacando la participación de la familia Menem.

El Gobierno nacional emitió una defensa oficial sobre las contrataciones realizadas por las empresas Tech Security y Purgato SA, organizaciones estrechamente ligadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esta aclaración surge tras la revelación pública de la participación activa de estas firmas en los operativos de seguridad y limpieza organizados para la visita del papa León XIV a territorio argentino.

Justificación oficial del rol empresarial

En una conferencia de prensa detallada, el vocero presidencial Adrián Ravier se encargó de desvincular al mandatario de la Cámara de Diputados de las estructuras societarias mencionadas. Ravier aseguró que Martín Menem dejó de integrar el directorio de Tech Security en el año 2023, momento en el cual ingresó al Gobierno nacional. Según sus declaraciones, desde ese cambio de estatus político, el legislador no mantiene ninguna relación operativa con la firma de seguridad privada.

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Sobre el desempeño general de los servicios contratados, el funcionario resaltó que todo el operativo, tanto ceremonial como de seguridad, fue ejecutado de manera impecable. Destacó la magnitud logística del evento, indicando que participaron más de 50.000 efectivos trabajando en distintos turnos para atender a millones de personas que se acercaron a las actividades del Pontífice. Argumentó que recurrir a empresas externas fue necesario debido a la dimensión sin precedentes del acontecimiento.

Vínculos familiares y contratos públicos

A pesar de la salida formal de Martín Menem, los registros societarios muestran que la familia continúa presente en el negocio. El 6 de diciembre de 2023, mediante escritura pública, Martín transfirió su participación accionaria a su hermano Adrián Menem. Desde entonces, los integrantes registrados incluyen a Adrián y Fernando Menem, junto con Pablo Ariel Vázquez, lo que sugiere que el cambio de titularidad no eliminó la influencia familiar en la empresa.

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La situación volvió a generar debate público en julio de 2025, cuando Tech Security fue preadjudicada con un contrato valorado en casi $3.933 millones por parte del Banco Nación para prestar servicios de vigilancia. Esta adjudicación reavivó las críticas sobre la cercanía entre actores políticos y concesionarios de obras públicas, especialmente considerando la trayectoria reciente de la compañía.

Participación de Purgato y disputas legales

La otra compañía cuestionada es Purgato SA, dedicada a la limpieza institucional y constituida en 2012. Sus socios fundadores son Fernando Menem, Pablo Ariel Vázquez, Ignacio Villarreal Calo y Evaristo Sanguinetti. Durante los eventos papales, el contrato principal de producción integral fue adjudicado a DF Entertainment por $8.690 millones, monto que incluía servicios de seguridad y limpieza subcontratados.

Tech Security confirmó públicamente su intervención en el operativo, mientras que aún falta precisar los pagos exactos correspondientes a cada subcontratista dentro del esquema general. Ante esta situación, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia formal en Comodoro Py. La solicitud busca investigar a fondo las adjudicaciones, las empresas involucradas y los posibles vínculos comerciales ocultos entre los distintos actores.