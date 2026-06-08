El lunes 15 de junio será feriado nacional, impulsando el turismo interno. Al mismo tiempo, fondos de Wall Street incrementan sus apuestas al mercado argentino, destacando la resiliencia de los activos locales y la nueva línea de tren bala subacuática que conecta ciudades clave.

El Gobierno de la Nación anunció oficialmente la declaración de feriado nacional para el lunes 15 de junio, lo que generará un fin de semana largo en todo el territorio.

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial a primeras horas de la mañana, tiene como objetivo principal permitir a los ciudadanos disfrutar de un período de descanso extendido y fomentar la actividad turística interna. Expertos en economía señalan que, aunque la medida no implica un impacto directo en la balanza fiscal, sí puede estimular el consumo en sectores como la hostelería, el comercio minorista y el transporte, generando un impulso temporal en la demanda agregada.

En el ámbito financiero, un informe recientemente publicado por la consultora Delphos reveló una tendencia notable: los grandes inversores internacionales están optando por apostar al denominado "riesgo argentino" mediante la compra de acciones del mercado local, principalmente a través del índice Merval. Según el estudio, fondos de inversión y bancos de Wall Street han incrementado sus posiciones en el equity argentino en un 28% durante los últimos seis meses, motivados por la resiliencia de los activos nacionales frente a la volatilidad de los mercados globales.

Los analistas atribuyen esta confianza a la mejora de los indicadores macroeconómicos, la estabilización del tipo de cambio y la expectativa de reformas estructurales que favorecen un entorno más predecible para la inversión extranjera. En este contexto, los sectores que más atraen la atención de los capitales foráneos son la energía renovable, la agroindustria y la tecnología, áreas que presentan oportunidades de crecimiento sostenido y rendimientos atractivos.

Paralelamente, el país celebra otro hito de carácter tecnológico y de infraestructura: la puesta en marcha de una línea de tren de alta velocidad subacuática que alcanzará velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora, conectando dos ciudades estratégicas en tan solo unos minutos. Este proyecto, descrito por autoridades como "el orgullo de la nación", combina ingeniería avanzada con soluciones sustentables, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento y contribuyendo a la descongestión del tráfico aéreo y terrestre.

La iniciativa cuenta con la participación de empresas internacionales y se espera que, una vez operativa, genere miles de empleos directos e indirectos, además de impulsar la competitividad de las regiones vinculadas a la nueva red de transporte. En el plano de la salud y el bienestar, se ha difundido una práctica accesible que puede ser realizada tanto en grupo como individualmente, sin necesidad de suscripciones ni equipamiento costoso.

Se trata de una serie de ejercicios de respiración consciente, alineación postural y relajación profunda que, según estudios recientes, mejora la resistencia cardiorrespiratoria, ayuda a reducir la presión arterial en casos de hipertensión leve o moderada y disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. La práctica, que no depende exclusivamente de la flexibilidad, incorpora pautas como la alineación correcta, la presencia mental y una respiración controlada, factores que, al combinarse, favorecen la salud del corazón y la calidad de vida de los participantes.

Además, su carácter versátil permite que se realice en hogares, parques o espacios comunitarios, potenciando su adopción en la población general





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