Gobierno de Milei teme pérdida de apoyo financiero de EE.UU. tras derrota de Trump

El silencio oficial en la Casa Rosada refleja la incertidumbre sobre el futuro del rescate financiero estadounidense para 2027 tras la histórica victoria demócrata en las elecciones.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis de incertidumbre tras la contundente derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Esta pérdida de sus principales aliados ideológicos amenaza directamente la viabilidad de un rescate financiero clave que Buenos Aires espera recibir en 2027. La Casa Rosada ha optado por un silencio político absoluto para evaluar el impacto real de esta debacle republicana.

Silencio oficial ante la debacle republicana

La reacción deliberada del presidente Javier Milei fue el silencio mediático y diplomático. Tampoco el canciller Pablo Quirno emitió ninguna opinión pública sobre el resultado. Las cuentas de ambos líderes en redes sociales permanecieron apagadas frente a un acontecimiento que, de haber ganado Trump, habría generado una celebración inmediata. La instrucción interna fue evitar declaraciones apresuradas mientras se mide el verdadero impacto en la relación con Washington.

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El papel crucial de Scott Bessent en el rescate

La mayor preocupación oficial radica en la posible salida del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Durante la campaña, Bessent y la administración de Trump afirmaron que volverían a rescatar a Argentina para los vencimientos de deuda de 2027. Este respaldo era considerado esencial para asegurar la estabilidad económica y la reelección de Milei. Fuentes oficiales admiten que temen que la formación de un nuevo gabinete en Estados Unidos elimine este soporte financiero.

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Impacto en la diplomacia y el Congreso demócrata

El canciller Pablo Quirno está en estado de shock por la pérdida del Senado y la Cámara de Representantes por parte de los republicanos. Anteriormente, Quirno había asegurado que el Senado retendría la ayuda financiera, una predicción que ahora ha fallado. Se ha pedido al embajador Alec Oxenford que informe sobre la "ley de no ayuda a Argentina" que podría prosperar con la nueva mayoría demócrata en ambas cámaras.

Consecuencias económicas para 2027 y el FMI

El escenario económico se complica con la incertidumbre sobre el mercado y la deuda. El gobierno confía en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda refinanciar compromisos, pero duda sobre la reacción del mercado si necesita respaldo del Tesoro estadounidense. La derrota de Trump no significa necesariamente el fin de la asistencia, pero cambia radicalmente el contexto político para concretarla.