El ministro Caputo presenta el plan para honrar vencimientos con ingresos del FMI, CAF, Fonplata y AySA, ante la incertidumbre por reservas del BCRA.

El Gobierno nacional, bajo el liderazgo de Javier Milei, ha expuesto públicamente el mecanismo financiero que utilizará para enfrentar el vencimiento de bonos en dólares por un monto aproximado de 4.400 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en varias entrevistas que la estrategia se basa en la suma de ingresos externos y activos internos para garantizar la solvencia sin generar presiones inmediatas sobre las reservas del Banco Central.

Fuentes de financiamiento externo y privatizaciones

Luis Caputo especificó que ingresarán cerca de 1.200 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. Complementariamente, otros 1.000 millones de dólares corresponden a financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). Estas entradas programadas se suman a los 360 millones de dólares obtenidos de la privatización de la empresa pública AySA, lo que proyecta reunir unos 2.500 millones de dólares en total.

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El ministro afirmó textualmente que los recursos del FMI y los multilaterales ascenderán a aproximadamente 1.200 millones de dólares. Para la mayoría de los analistas financieros consultados, esta cifra corresponde al pago de intereses, los cuales siempre se cubren con el superávit fiscal primario del Tesoro. Este excedente permite al Tesoro comprar los dólares necesarios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para honrar los compromisos.

Reservas del BCRA y presión del sector privado

El Tesoro cuenta con unos 3,7 billones de pesos en depósitos oficiales en el BCRA, los cuales pueden destinarse a la compra de divisas. A esta cifra se deben sumar los pesos que absorbió de más en la última licitación de deuda de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, el volumen de la compra prevista para enero ha generado interrogantes sobre el uso efectivo de ese margen, instalando incertidumbre sobre la disponibilidad real de divisas en la entidad bancaria.

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Hace unos días, el presidente Javier Milei señaló la necesidad de proteger las reservas para enfrentar eventuales tensiones durante el año electoral. El riesgo de fuga de capitales es tangible: en septiembre del año pasado, tras las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, los particulares compraron unos 5.900 millones de dólares al BCRA por temor a un retorno político. En meses posteriores, la demanda alcanzó unos 3.000 millones de dólares más, manteniendo alta la presión sobre el banco central.

Factores de estabilidad y herramientas internacionales

La situación podría mejorar si se suspenden las PASO, trámite que ya obtuvo media sanción del Senado con 43 votos a favor. De confirmarse la suspensión, el Gobierno evitaría el fenómeno de agosto de 2019, cuando la fuga de capitales superó los 25.000 millones de dólares en tres meses y el dólar se devaluó significativamente. Además, Luis Caputo mencionó la activación del tramo disponible del swap con China por unos 5.000 millones de dólares, de un total de 18.500 millones, como una alternativa de respaldo si el mercado no refinancia los vencimientos.

Persisten dudas en el mercado local y Wall Street sobre cómo Caputo enfrentará los futuros pagos hasta fines de 2027. Esta incertidumbre se vio potenciada por la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) debido a la suba de tasas internacionales, que podrían aumentar tras la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. el 9 de diciembre. Mientras tanto, Caputo destacó que los mayores flujos exportadores se venden directamente al BCRA, el cual interviene solo cuando detecta estabilidad en la cotización.