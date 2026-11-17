El informe de Fundar revela que la gestión de Javier Milei destruyó más firmas que Macri y la pandemia, con 32.429 cierres en 33 meses y caída en 23 provincias.

Una exhaustiva investigación elaborada por el Instituto Fundar, liderada por los economistas Guido Zack y Nicolás Sidicaro junto al sociólogo Daniel Schteingart, ha revelado datos contundentes sobre el impacto de la actual administración económica en el tejido empresarial argentino. Los números indican que, desde que el gobierno de Javier Milei asumió el poder, se han registrado el cierre de 32.429 empresas en todo el territorio nacional.

Esta cifra representa una reducción superior al 6 por ciento del total de compañías registradas en el país, consolidando a Milei como el presidente que más firmas ha destruido en los 33 primeros meses de su conducción. El informe destaca que este nivel de destrucción empresarial supera a las crisis más traumáticas vividas en las últimas décadas, incluyendo la etapa final del gobierno de Mauricio Macri y el impacto severo de la pandemia de COVID-19.

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Cronología de destrucción empresarial

Los datos del Monitor Mensual de Empresas de Fundar muestran una tendencia alcista en los cierres que se ha mantenido ininterrumpidamente. En agosto, el último mes con datos disponibles, se cerraron 139 empresas, lo que implica una reducción marginal de 0,03 por ciento respecto al mes de julio anterior. Sin embargo, el dato más alarmante es la duración de este fenómeno: el número de bajas ha caído durante 19 meses consecutivos.

Durante el último año completo, correspondiente al periodo que el texto denomina 2026, se perdieron 14.353 compañías, marcando una baja interanual del 2,9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. Este evento lleva acumuladas 30 caídas interanuales consecutivas, un fenómeno histórico sin precedentes recientes en la estadística empresarial argentina.

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Comparación con gobiernos anteriores

El estudio realiza un análisis comparativo detallado con etapas previas, situando a la gestión actual en contextos críticos. Actualmente, Argentina cuenta con 479.928 empresas, una cifra inferior al pico alcanzado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, que registró 540.282 firmas. También es inferior a la situación de diciembre de 2017, segundo año de Macri, cuando existían 532.183 compañías.

En sus primeros 33 meses, el líder del PRO destruyó el 2,1 por ciento del total de empresas y al final de su mandato la reducción era del 4 por ciento, cifras que no lograron alcanzar el ritmo de cierre de la administración actual. Para contextualizar, en febrero de 2020 había 508.187 empresas, las cuales cayeron hasta 486.782 en septiembre de 2021 debido a la pandemia, pero se recuperaron a 512.357 a finales del gobierno de Alberto Fernández.

Impacto sectorial y federal

La crisis no es homogénea, aunque el daño es generalizado. Diez de los 18 rubros económicos presentan caídas intermensuales en la cantidad de empresas. Los sectores más afectados por las bajas recientes fueron Agua y residuos, con una caída del 0,9 por ciento que afectó a 10 empresas; Transporte y almacenamiento, con una baja del 0,4 por ciento y 129 empresas perdidas; e Industria manufacturera, con una reducción del 0,2 por ciento y 99 firmas cerradas.

A nivel geográfico, el impacto es federal, ya que en 23 de las 24 provincias se aplicó la guadaña sobre la inversión privada entre noviembre de 2023 y la fecha del informe. Las provincias más golpeadas en términos porcentuales fueron Tierra del Fuego, con una caída del 1,5 por ciento; San Luis y Santa Cruz, ambas con descensos del 0,7 por ciento. Solo ocho provincias registraron crecimiento en el último mes medido.

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Casos emblemáticos de cierres

El informe detalla casos concretos que ilustran la magnitud del ajuste en la industria nacional. Entre los cierres más notables se encuentra la empresa de alimentos Alisan, que clausuró sus puertas tras 50 años de historia. En el sector automotriz, se registró una paralización en la planta de Stellantis, afectando a las marcas Fiat y Peugeot, debido a la fuerte caída de la demanda del mercado.

La industria de fertilizantes también sufrió bajas significativas con el cierre de la planta de Bunge, presionada por la competencia de las importaciones. En el ámbito de la maquinaria agrícola, Pauny redujo su actividad laboral a solo tres días por semana y pagó el 70 por ciento de los salarios, mientras que sus competidores Plantium y Gentec cerraron sus plantas en Villa Constitución. Además, Papelera del Sur, del grupo Zupan, cerró su planta de Tornquist tras medio siglo de actividad, despidiendo a 160 trabajadores.